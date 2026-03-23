Didier Deschamps : Sa femme a été témoin de son «mal-être» à l’OM 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps s’apprête à refermer un chapitre de 14 ans à la tête de l’équipe de France. En 2012, le sélectionneur prenait les commandes des Bleus après son aventure sur le banc de l’OM. Resté 3 ans à Marseille, Deschamps a permis au club phocéen de connaitre des heures de gloire, mais voilà que la fin aura été compliquée. Et sa femme avait d’ailleurs pu assister à tout cela.

Après sa carrière de joueur, Didier Deschamps avait donc décidé de se reconvertir en tant qu’entraîneur. Depuis 2012, il est ainsi aux commandes de l’équipe de France, ayant mené les Bleus au titre mondial en 2018 ainsi qu’en finale 4 ans plus tard. Le bilan de Deschamps en tant que sélectionneur est remarquable et il l’est tout autant comme entraîneur d’un club. En effet, avant de diriger les Bleus, DD était aux commandes de Monaco, de la Juventus ainsi que de l’OM, où il a connu des heures de gloire, mais pas seulement…

Mercato - OM : Greenwood n’est «pas heureux», il a déjà choisi sa prochaine destination https://t.co/0dIW97LHVH — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« C’est une tâche dans sa carrière » En tant qu’entraîneur de l’OM, Didier Deschamps avait réussi à amener le club phocéen vers les sommets. En 3 ans à Marseille, il avait alors remporté un titre de champion de France, trois Coupe de la Ligue et deux Trophée des Champions. Mais voilà qu’entre Deschamps et l’OM, ça s’est très mal terminé. « C’est une tâche dans sa carrière qui l’a beaucoup marqué. Physiquement il avait pris du poids, était épuisé, ce n’était plus le même Deschamps », expliquait son agent, Jean-Pierre Bernès, rapporté par Le Figaro en 2024.