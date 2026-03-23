Didier Deschamps : Sa femme a été témoin de son «mal-être» à l’OM 

Didier Deschamps s’apprête à refermer un chapitre de 14 ans à la tête de l’équipe de France. En 2012, le sélectionneur prenait les commandes des Bleus après son aventure sur le banc de l’OM. Resté 3 ans à Marseille, Deschamps a permis au club phocéen de connaitre des heures de gloire, mais voilà que la fin aura été compliquée. Et sa femme avait d’ailleurs pu assister à tout cela.
Après sa carrière de joueur, Didier Deschamps avait donc décidé de se reconvertir en tant qu’entraîneur. Depuis 2012, il est ainsi aux commandes de l’équipe de France, ayant mené les Bleus au titre mondial en 2018 ainsi qu’en finale 4 ans plus tard. Le bilan de Deschamps en tant que sélectionneur est remarquable et il l’est tout autant comme entraîneur d’un club. En effet, avant de diriger les Bleus, DD était aux commandes de Monaco, de la Juventus ainsi que de l’OM, où il a connu des heures de gloire, mais pas seulement…
« C’est une tâche dans sa carrière »
En tant qu’entraîneur de l’OM, Didier Deschamps avait réussi à amener le club phocéen vers les sommets. En 3 ans à Marseille, il avait alors remporté un titre de champion de France, trois Coupe de la Ligue et deux Trophée des Champions. Mais voilà qu’entre Deschamps et l’OM, ça s’est très mal terminé. « C’est une tâche dans sa carrière qui l’a beaucoup marqué. Physiquement il avait pris du poids, était épuisé, ce n’était plus le même Deschamps », expliquait son agent, Jean-Pierre Bernès, rapporté par Le Figaro en 2024.
« Je voyais qu’il grossissait »
Ça n’allait donc vraiment pas pour Didier Deschamps à l’OM à la fin de son passage. Et sa femme, Claude, avait très bien s’en rendre compte sur le moment. En effet, pour le documentaire Didier face à Deschamps en 2019, celle qui partage la vie de Didier Deschamps avait fait savoir : « Je voyais qu’il grossissait, qu’il allait tout le temps au frigo, qu’il en avait besoin. Mais je n’allais pas en rajouter en plus à son mal-être, je ne lui aurais rien dit parce qu’à ce moment-là, il n’aurait pas été prêt à l’entendre. Il avait besoin de se réfugier ».