OM : Dégoutés, ils ne comprennent pas la décision de Beye avec ce joueur !

Amadou Diawara

Depuis son retour à l'OM, officialisée le 18 février via un communiqué, Habib Beye fait confiance à ce joueur de son effectif. Toutefois, il ne fait pas du tout l'unanimité à Marseille. Lors d'une réunion organisée ce samedi après-midi, Habib Beye a été invité à s'expliquer sur ses choix avec son protégé.

Alors que sa saison 2025-2026 est en dent de scie, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi le 10 février, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord », peut-on lire.

Mercato - OM : C'est réglé pour Habib Beye, il l'annonce sur RMC ! https://t.co/eVScDVPUjG — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

OM-TFC : Les supporters critiquent le choix Balerdi Après avoir officialisé le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a rapatrié Habib Beye. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », a écrit le club olympien sur son site officiel. Arrivé il y a seulement un mois à l'OM, Habib Beye a déjà vécu une grande désillusion. En effet, son équipe a été éliminée en quart de finale de la Coupe de France, s'étant incliné face au Toulouse FC à l'issue de la séance des tirs au but (2-2, 4-3).