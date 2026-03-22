OM : Dégoutés, ils ne comprennent pas la décision de Beye avec ce joueur !

Depuis son retour à l'OM, officialisée le 18 février via un communiqué, Habib Beye fait confiance à ce joueur de son effectif. Toutefois, il ne fait pas du tout l'unanimité à Marseille. Lors d'une réunion organisée ce samedi après-midi, Habib Beye a été invité à s'expliquer sur ses choix avec son protégé.
Alors que sa saison 2025-2026 est en dent de scie, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi le 10 février, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord », peut-on lire.
OM-TFC : Les supporters critiquent le choix Balerdi
Après avoir officialisé le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a rapatrié Habib Beye. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », a écrit le club olympien sur son site officiel. Arrivé il y a seulement un mois à l'OM, Habib Beye a déjà vécu une grande désillusion. En effet, son équipe a été éliminée en quart de finale de la Coupe de France, s'étant incliné face au Toulouse FC à l'issue de la séance des tirs au but (2-2, 4-3).
OM : Beye et Benatia soutiennent Balerdi
Lors de la séance des tirs au but, Leonardo Balerdi a buté sur le gardien de Toulouse : Kjetil Haug. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters. D'après eux, l'ex-capitaine de l'OM n'aurait jamais dû être désigné par Habib Beye. Durant la réunion de ce samedi après-midi avec les représentants marseillais, les leaders des groupes de fans ont d'ailleurs fait part de leur déception, voire de leur dégout face aux échecs de cette saison, ayant notamment pointé du doigt les nombreuses erreurs de Leonardo Barlerdi. D'après les indiscrétions de RMC Sport, les supporters de l'OM n'ont pas compris pourquoi Habib Beye avait choisi le défenseur central argentin pour l'exercice des tirs au but contre le TFC. Le coach sénégalais et Medhi Benatia ayant répondu qu'il « s’agissait d’un garçon avec une excellente mentalité, qui aime profondément ce club, et qu’il fallait continuer à être derrière lui même s’il a parfois été défaillant ». Reste à savoir s'ils seront entendus en cette fin de saison.