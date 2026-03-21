«Tiens prends cette pilule miracle» : L’étrange aveu d’un Champion du monde sur son passage à l’OM...

Axel Cornic

Au cours de sa longue histoire, l'Olympique de Marseille a connu un nombre incalculable de joueurs, qui ont plus ou moins marqué leur époque. Mais tous ne semblent pas avoir vraiment su profiter lors de leur passage au club et cela semble être le cas d'un ancien Champion du monde...

Les polémiques ont toujours été monnaie courante à Marseille. On l'a vu tout récemment avec l'énorme crise qui a éclaté à l’OM au cours du mois de février et qui a notamment couté la place à Roberto De Zerbi, ainsi qu'au président Pablo Longoria. Mais ce n’est que la dernière d’une très longue liste.

Transfert manqué à l'OM : L'échec révélé des mois après, «ils avaient finalisé son achat...» https://t.co/NFRTyEodBu — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« L'OM, honnêtement c'était un peu galère » Au début des années '90, il y avait également beaucoup de rumeurs qui circulaient autour de l'OM et une interview de Marcel Desailly accordée à SO FOOT avait réveillé les vieux démons. « La victoire en Ligue des champions était belle mais des bons moments... pfff... honnêtement c'était un peu galère (...) J'avais une très mauvaise relation avec les docteurs. Je souffrais d'une exostose au pied droit, qu'il fallait soi-disant couper. Ils laissaient entendre que ma carrière était terminée » avait expliqué le Champion du monde 1998, qui a joué à Marseille de juillet 1992 à novembre 1993.