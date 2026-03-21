«Une personnalité du foot mondial» revient pour sauver l’OM, il en rêve !

Cette saison, l'OM a connu une crise gouvernance avec le départ de Pablo Longoria et la promotion de Medhi Benatia qui pourrait toutefois partir à son tour cet été. Par conséquent, il pourrait y a voir une nouvelle révolution dans les prochains mois, et le rêve d'un retour d'une légende fait parler.
La saison de l'OM n'a pas été de tout repos. Alors que le projet basé sur le trio Longoria-Benatia-De Zerbi devait porter le club phocéen sur au moins trois ans, il a finalement explosé en plein vol puisque deux d'entre eux sont partis tandis que le troisième n'est absolument pas sûr de rester. En effet, Roberto De Zerbi a été remplacé par Habib Beye tandis que Pablo Longoria a été poussé au départ, permettant à Medhi Benatia de prendre du poids en interne. Mais alors que l'OM attend désormais son nouveau patron, le journaliste Benjamin Courmes rêve d'un retour de Didier Drogba.
Le retour de Drogba est évoqué
« Didier Drogba a été un joueur du club et pendant 20 ans on en a parlé, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est que c’est quelqu’un qui connaît l’OM, on sait que son amour pour le club qui l’a révélé au monde ce n’est pas du fake. Et au-delà de ça, c’est une personnalité du football mondial, qui a une stature », lance-t-il au micro de Football Club de Marseille avant de poursuive.
«Il pourra être la figure de l’OM auprès des instances»
« Il y a peu de temps, il a voulu être le président de la fédération de Côte d’Ivoire, et qui souhaite être dans les hautes instances du football mondial. Il ne souhaite pas être entraîneur, ou directeur sportif. Avoir à la tête d’une institution comme l’Olympique de Marseille une personnalité du foot mondial comme Didier Drogba, et peut-être à ses côtés, un vrai gestionnaire qui gère l’administratif, lui pourra être la figure de l’OM auprès des instances. En plus, il a un réseau pour faire venir des joueurs et des entraîneurs », ajoute Benjamin Courmes.