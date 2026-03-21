«Une personnalité du foot mondial» revient pour sauver l’OM, il en rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, l'OM a connu une crise gouvernance avec le départ de Pablo Longoria et la promotion de Medhi Benatia qui pourrait toutefois partir à son tour cet été. Par conséquent, il pourrait y a voir une nouvelle révolution dans les prochains mois, et le rêve d'un retour d'une légende fait parler.

La saison de l'OM n'a pas été de tout repos. Alors que le projet basé sur le trio Longoria-Benatia-De Zerbi devait porter le club phocéen sur au moins trois ans, il a finalement explosé en plein vol puisque deux d'entre eux sont partis tandis que le troisième n'est absolument pas sûr de rester. En effet, Roberto De Zerbi a été remplacé par Habib Beye tandis que Pablo Longoria a été poussé au départ, permettant à Medhi Benatia de prendre du poids en interne. Mais alors que l'OM attend désormais son nouveau patron, le journaliste Benjamin Courmes rêve d'un retour de Didier Drogba.

1 🇪🇺 Ligue des champions

4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FA Cup

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1 🇹🇷 Süper Lig

1 🇹🇷 Coupe de Turquie

1 🇹🇷 Supercoupe

2 🥇 Joueur africain de l'année

✅ 4e au Ballon d'or 2007



Joyeux anniversaire à Didier Drogba, 47 ans aujourd'hui. 🇨🇮🎂 pic.twitter.com/Gxb4no9N5N — Actu Foot (@ActuFoot_) March 11, 2025

Le retour de Drogba est évoqué « Didier Drogba a été un joueur du club et pendant 20 ans on en a parlé, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est que c’est quelqu’un qui connaît l’OM, on sait que son amour pour le club qui l’a révélé au monde ce n’est pas du fake. Et au-delà de ça, c’est une personnalité du football mondial, qui a une stature », lance-t-il au micro de Football Club de Marseille avant de poursuive.