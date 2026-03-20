Zidane entraîneur de l’OM ? «Il ne peut pas dire non», un ancien coéquipier se lâche

Régulièrement annoncé ces dernières années comme un fantasme pour le poste d’entraîneur de l’OM, Zinedine Zidane serait-il le profil idéal pour le club phocéen ? L’un de ses anciens partenaires en équipe de France s’est confié sur la question et affiche ses réserves quant à la possibilité de voir Zidane débarquer un jour sur le banc de l’OM.
En proie à une grosse instabilité au poste d’entraîneur depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM peine à instaurer un projet durable et change très régulièrement de coach. Il a parfois été question de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, mais le natif de Marseille s’apprête à reprendre les rênes de l’équipe de France. Et d’ailleurs, selon Frank Leboeuf, prendre Zidane serait une mauvaise idée de la part de l’OM.
« Zidane ne peut pas ouvertement dire non »
Interrogé par Le Quotidien du Sport en 2024, l’ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France livrait un point de vue tranché sur la question : « Les supporteurs marseillais rêvent de Zidane comme entraîneur ? C’est un peu comme Messi en Argentine. Ils savent très bien, ces joueurs-là, que s’ils viennent, ils n’auront pas de vie. Zidane n’aurait pas dit non ? Il ne peut pas ouvertement dire non », a expliqué Frank Leboeuf, qui estime donc qu’il s’agirait d’une fausse bonne idée pour l’OM.
« C’est trop compliqué »
« Zidane à l’OM, je n’y crois donc pas trop ? Non ! Enfin, je serais très surpris parce que dans la vie privée, c’est trop compliqué. S’il vit en Espagne, c’est parce qu’on le laisse tranquille. Même à Paris. J’ai vu ce que c’était sa vie. Après un repas, on est tous allés boire un coup. Lui, il est rentré à l’hôtel. A Marseille, ce serait multiplié par 10 000 ! J’ai été capitaine de l’OM, je n’ai pas pu me promener dans Marseille. Les gens veulent te parler, échanger, ils sont amoureux de leur club. Si c’est pour rester enfermé chez lui, se faire amener en fourgon blindé à La Commanderie ou au stade Vélodrome, ce n’est pas une vie ! », poursuit Frank Leboeuf. Le message est passé…