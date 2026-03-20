Zidane entraîneur de l’OM ? «Il ne peut pas dire non», un ancien coéquipier se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé ces dernières années comme un fantasme pour le poste d’entraîneur de l’OM, Zinedine Zidane serait-il le profil idéal pour le club phocéen ? L’un de ses anciens partenaires en équipe de France s’est confié sur la question et affiche ses réserves quant à la possibilité de voir Zidane débarquer un jour sur le banc de l’OM.

En proie à une grosse instabilité au poste d’entraîneur depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM peine à instaurer un projet durable et change très régulièrement de coach. Il a parfois été question de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, mais le natif de Marseille s’apprête à reprendre les rênes de l’équipe de France. Et d’ailleurs, selon Frank Leboeuf, prendre Zidane serait une mauvaise idée de la part de l’OM.

Zinedine Zidane : Pierre Ménès ne l’aime pas et explique pourquoi https://t.co/qDfmTdEjJ0 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Zidane ne peut pas ouvertement dire non » Interrogé par Le Quotidien du Sport en 2024, l’ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France livrait un point de vue tranché sur la question : « Les supporteurs marseillais rêvent de Zidane comme entraîneur ? C’est un peu comme Messi en Argentine. Ils savent très bien, ces joueurs-là, que s’ils viennent, ils n’auront pas de vie. Zidane n’aurait pas dit non ? Il ne peut pas ouvertement dire non », a expliqué Frank Leboeuf, qui estime donc qu’il s’agirait d’une fausse bonne idée pour l’OM.