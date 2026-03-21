Un rappeur à l'OM, un joueur du PSG prêt à lui répondre ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est l'ennemi historique du PSG. Après avoir été les premiers à soulever la Ligue des champions en 1993, l'OM semble avoir pris l'avantage dans un autre domaine bien loin du football. Mais un joueur du Paris Saint-Germain compte bien inverser la tendance.

Dans le monde du football, la musique n'est clairement pas étrangère au quotidien des joueurs professionnels. Plus que l'écouter, Memphis Depay fait partie des rares individus à avoir enregistré des chansons. Sergio Ramos , avec son titre Cibeles sorti l'été dernier, a rejoint ce cercle fermé à l'instar d'un membre important du vestiaire de l' OM.

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Geoffrey Kondogbia a contracté une blessure en début de saison. Cette dernière l'a contraint de rester sur le carreau à pendant un moment. Afin de tuer le temps, l'international centrafricain s'était rendu au studio dans l'optique de pondre un enregistrement d'un son intitulé : Pots-de-vin qui avait notamment plu à son coéquipier de l' OM Faris Moumbagna parti à Cremonese en prêt. Faut-il s'attendre à ce qu'un joueur de l'ennemi historique à savoir le PSG en fasse de même.

«J'aimerais bien y aller. Il y a un truc à faire»

Dans le cadre d'une vidéo pour Parions Sport avec Franglish, Bradley Barcola a répondu par l'affirmative au sujet d'une volonté de performer dans un studio d'enregistrement. « Tu es déjà allé au studio ? », a lancé le chanteur. « Non, mais j'aimerais bien y aller. Il y a un truc à faire. Si je pose, je peux faire... ». Franglish le coupe avec une invitation authentique d'aller enregistrer un son ensemble. « Je vais te prendre au mot et te ramener au studio. Tu veux faire quel style de son, tu sais ? ».

Bradley Barcola a sauté sur cette occasion. « J'aime le rap », engendrant une réaction assez drôle de Franglish qui a validé en grognant avant de faire une analogie de ce que lui a dit Bradley Barcola. « Le rap, le bitume ». L'attaquant du PSG s'est amusé de cette comparaison de l'artiste interprète de My Baby, il est même allé plus loin « le terre terre ». Les deux hommes ont ri, mais reste à savoir si cet échange débouchera sur un véritable enregistrement de Barcola.