Christophe Galtier à l’OM : Son salaire XXL pose un gros problème !

Alexis Brunet

La saison prochaine, l’OM ne sera plus entraîné par Habib Beye. Le technicien de 48 ans va quitter son poste et les dirigeants marseillais sont donc à la recherche du profil idéal pour le remplacer. Christophe Galtier fait notamment partie des favoris, mais le salaire XXL perçu par l’actuel coach de NEOM en Arabie saoudite pourrait clairement contrarier une arrivée à Marseille.

Après Roberto De Zerbi et Habib Beye, l’OM devrait connaître un troisième entraîneur en moins d’un an. Le club phocéen ne souhaite pas continuer son aventure commune avec le technicien de 48 ans en raison de la non-qualification pour la Ligue des champions et du fait de ne pas avoir remporté la Coupe de France, et les dirigeants marseillais sont donc déjà à la recherche de son successeur. Parmi les pistes les plus chaudes, on retrouve le nom de Christophe Galtier.

Le gros salaire de Galtier pose problème Dernièrement, de nombreuses sources indiquaient que Christophe Galtier allait quitter son poste d’entraîneur de NEOM en Arabie saoudite, ce qui pourrait favoriser son arrivée à l’OM. Ce samedi, le journal L’Équipe abonde dans le sens contraire en affirmant que l’ancien coach du PSG serait plus proche de rester à NEOM. La formation saoudienne aura des moyens financiers beaucoup moins importants la saison prochaine en raison du contexte géopolitique dans le Golfe et elle ne souhaiterait donc pas libérer Galtier de ses dernières années de contrat, lui qui perçoit un salaire très élevé.