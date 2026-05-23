Habib Beye clashe un jeune de l’OM : Le vestiaire vire à l'injustice !

Axel Cornic

La saison est terminée et à l’Olympique de Marseille on a réussi à sauver les meubles, avec une place en Ligue Europa. Mais le plus dur arrive, puisque le club phocéen va devoir subir les conséquences d’une gestion catastrophique, avec un été très agité.

On était partis pour un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi, mais il n’aura finalement tenu qu’un an et demi. L’Italien a quitté l'OM en février dernier après d’innombrables crises et polémiques, mais surtout des résultats sportifs très décevants. La mauvaise passe ne s’est d’ailleurs pas arrêtée avec son départ, puisque son successeur a également rencontré pas mal de problèmes.

« Plein de joueurs ont trouvé ça injuste » Le bilan de Habib Beye, avec six victoires, six défaites et un nul en 13 rencontres toutes compétitions confondues sur le banc marseillais, n’est en effet pas reluisant. Mais son management a également été pointé du doigt, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’OM ! Un nouvel exemple nous est d’ailleurs donné par La Provence, qui parle d’un Bilal Nadir repris de volée par son coach, ce qui n’a pas vraiment été apprécié. « Plein de joueurs ont trouvé ça injuste » a confié une source au sein du club phocéen. « Certains prennent des coups, d’autres jouissent d’un crédit illimité ».