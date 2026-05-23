Habib Beye clashe un jeune de l’OM : Le vestiaire vire à l'injustice !

La saison est terminée et à l’Olympique de Marseille on a réussi à sauver les meubles, avec une place en Ligue Europa. Mais le plus dur arrive, puisque le club phocéen va devoir subir les conséquences d’une gestion catastrophique, avec un été très agité.
On était partis pour un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi, mais il n’aura finalement tenu qu’un an et demi. L’Italien a quitté l'OM en février dernier après d’innombrables crises et polémiques, mais surtout des résultats sportifs très décevants. La mauvaise passe ne s’est d’ailleurs pas arrêtée avec son départ, puisque son successeur a également rencontré pas mal de problèmes.
« Plein de joueurs ont trouvé ça injuste »
Le bilan de Habib Beye, avec six victoires, six défaites et un nul en 13 rencontres toutes compétitions confondues sur le banc marseillais, n’est en effet pas reluisant. Mais son management a également été pointé du doigt, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’OM ! Un nouvel exemple nous est d’ailleurs donné par La Provence, qui parle d’un Bilal Nadir repris de volée par son coach, ce qui n’a pas vraiment été apprécié. « Plein de joueurs ont trouvé ça injuste » a confié une source au sein du club phocéen. « Certains prennent des coups, d’autres jouissent d’un crédit illimité ».
Clap de fin pour Bilal Nadir ?
Cet épisode pourrait bien marquer la fin de l’aventure marseillaise du jeune milieu de terrain de 22 ans. Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et désormais, une prolongation semble être devenue impossible. Car en plus de ce clash, Bilal Nadir a vu son temps de jeu drastiquement diminuer depuis l’arrivée d’Habib Beye et devrait donc quitter l’OM. Il ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants, puisque plusieurs sources évoquent un intérêt prononcé de Gérone, Villarreal, Leeds, mais également Strasbourg en Ligue 1.