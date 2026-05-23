Mason Greenwood : Grosses tensions à l’OM, Roberto De Zerbi est accusé !

Axel Cornic

Arrivé en 2024, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme le facteur X de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Mais les polémiques n’ont pas manqué pour l’ailier anglais et certains de ses coéquipiers n’ont pas toujours apprécié la façon donc Roberto De Zerbi l’a géré.

La saison vient de se terminer et Mason Greenwood a confirmé son statut de meilleur buteur de l’OM. Il faut dire que l’ancien prodige de Manchester United a été le joueur le plus important de l’attaque phocéenne, avec un total de 48 réalisations en 81 rencontres toutes compétitions confondues avec Marseille. Mais il a clairement eu un coup de moins bien depuis le brusque départ de Roberto De Zerbi, en février dernier.

Le problème Greenwood à l’OM Il faut dire que les deux hommes entretenaient une relation spéciale. L’ancien coach de l’OM a plusieurs fois annoncé qu’il considérait le joueur comme son fils, le protégeant notamment face aux critiques concernant son passé sulfureux et ses problèmes avec la justice anglaise. Mais le comportement de De Zerbi avec Greenwood n’a pas toujours été irréprochable, puisque cela semble avoir créé des tensions au sein du vestiaire marseillais, déjà secoué par des nombreuses guerres internes.