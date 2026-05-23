Succession d'Habib Beye : L'OM a contacté un ancien coach de Ligue 1 !

Amadou Diawara

Arrivé au mois de février, Habib Beye doit déjà quitter l'OM. Pour le remplacer, Frank McCourt a inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, notamment Christophe Galtier, Bruno Genesio ou encore Adi Hütter. D'ailleurs, les hautes sphères de l'OM auraient déjà contacté directement l'Autrichien, ex-entraineur de l'AS Monaco.

Au mois de février, Roberto De Zerbi a quitté l'OM. Pour le remplacer, Medhi Benatia a fait le nécessaire pour recruter Habib Beye. Toutefois, le Sénégalais n'a pas rempli ses objectifs à la tête de l'OM. Ayant paraphé un bail d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027, Habib Beye devait qualifier son équipe pour la finale de la Coupe de France et pour la prochaine Ligue des Champions pour conserver sa place en 2026-2027. Toutefois, l'OM a été sorti par le Toulouse FC en quart de finale, avant de terminer à la cinquième place en Ligue 1. Une position qui n'offre qu'une place en Ligue Europa.

L'OM a contacté directement Adi Hütter Alors qu'il a manqué sa mission, Habib Beye est sur le départ. En coulisses, les hautes sphères de l'OM s'activeraient donc pour dénicher son successeur. Comme l'a rappelé L'Equipe, les Marseillais ont coché plusieurs noms sur le marché, notamment ceux de Bruno Genesio, de Christophe Galtier et d'Adi Hütter, qui sont bien connus en Ligue 1. D'abord, le premier est sous contrat avec le LOSC jusqu'au 30 juin. Ensuite, le natif de Marseille est le prédécesseur de Luis Enrique au PSG. Enfin, l'Autrichien a dirigé l'AS Monaco entre juillet 2023 et octobre 2025.