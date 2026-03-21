Mercato - OM : Il avait promis de ne jamais signer à Marseille, son transfert a été un fiasco !

Cet attaquant a signé à l'OM lors de l'été 2024. Pourtant, il avait promis plusieurs années auparavant qu'il n'allait jamais défendre les couleurs du club marseillais. Malheureusement pour lui et pour l'OM, son passage au Vélodrome a été un cauchemar. D'ailleurs, il n'a pas fait long feu dans la cité phocéenne.
Elye Wahi a fait ses débuts en Ligue 1 au Montpellier HSC. Ayant tapé dans l'oeil de la direction du RC Lens, l'avant-centre de 23 ans a été transféré chez les Sang-et-Or lors de l'été 2023. Le club basé à Bollaert ayant déboursé environ 30M€ pour s'attacher ses services.
«Le maillot que vous ne porterez jamais ? Marseille»
A la peine au RC Lens, Elye Wahi a changé de club après avoir passé seulement une saison dans le Nord de la France. En effet, l'OM s'est attaché les services du natif de Courcouronnes à l'intersaison 2024, ayant fait plier la direction des Sang-et-Or grâce à offre d'environ 27M€. Pourtant, Elye Wahi avait affirmé plusieurs années plus tôt qu'il n'allait jamais porter les couleurs de l'OM. « Le maillot que vous ne porterez jamais ? Marseille. C'est une certitude », avait-il déclaré à France Bleu durant son passage au Montpellier HSC.
«C'était il y a des années, j'ai mûri»
Présent en conférence de presse après sa signature à l'OM, Elye Wahi était revenu sur sa sortie polémique. « Je sais que ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier. C'était il y a des années et j'étais jeune. J'ai mûri et je suis très content d'être là. Merci aux supporteurs et à la direction qui ont fait des efforts pour que je sois là. Je donnerai mon maximum. Je suis là, devant vous, donc je serai présent samedi (contre Brest lors de la 1ère journée de Ligue 1). J'espère qu'on repartira avec les trois points », avait-il confié en aout 2024. Malheureusement pour Elye Wahi, son séjour à l'OM a été de très courte durée. En très grosse difficulté à Marseille, il a rejoint l'Eintracht Francfort dès janvier 2025, avant de faire son retour en France - du côté de l'OGC Nice - lors du dernier mercato hivernal.