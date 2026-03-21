Mercato - OM : Il avait promis de ne jamais signer à Marseille, son transfert a été un fiasco !

Amadou Diawara

Cet attaquant a signé à l'OM lors de l'été 2024. Pourtant, il avait promis plusieurs années auparavant qu'il n'allait jamais défendre les couleurs du club marseillais. Malheureusement pour lui et pour l'OM, son passage au Vélodrome a été un cauchemar. D'ailleurs, il n'a pas fait long feu dans la cité phocéenne.

Elye Wahi a fait ses débuts en Ligue 1 au Montpellier HSC. Ayant tapé dans l'oeil de la direction du RC Lens, l'avant-centre de 23 ans a été transféré chez les Sang-et-Or lors de l'été 2023. Le club basé à Bollaert ayant déboursé environ 30M€ pour s'attacher ses services.

Le jour où ce joueur du PSG a retrouvé un pote à l’OM, «c’était chaud» https://t.co/GiX2B18BIk — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

«Le maillot que vous ne porterez jamais ? Marseille» A la peine au RC Lens, Elye Wahi a changé de club après avoir passé seulement une saison dans le Nord de la France. En effet, l'OM s'est attaché les services du natif de Courcouronnes à l'intersaison 2024, ayant fait plier la direction des Sang-et-Or grâce à offre d'environ 27M€. Pourtant, Elye Wahi avait affirmé plusieurs années plus tôt qu'il n'allait jamais porter les couleurs de l'OM. « Le maillot que vous ne porterez jamais ? Marseille. C'est une certitude », avait-il déclaré à France Bleu durant son passage au Montpellier HSC.