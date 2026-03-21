Mercato - PSG : «Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable», il a signé à l'OM huit ans après cette déclaration !

Amadou Diawara

Formé au PSG, ce joueur a fait une annonce qui a beaucoup plu aux supporters du club rouge et bleu. En effet, il a affirmé qu'il était inconcevable pour lui de rejoindre un jour l'OM. Pourtant, ce milieu de terrain a défendu les couleurs marseillaises huit ans après cette sortie.

Adrien Rabiot a été formé au PSG. Lancé dans le grand bain lors de la saison 2012-2013, l'international français a disputé sept saisons avec l'équipe première du PSG, avant d'aller voir ailleurs. En fin de contrat le 30 juin 2019, Adrien Rabiot a refusé de rempiler, désirant profiter de sa situation pour rejoindre le club de son choix librement et gratuitement. Agacée de voir l'un de ses titis partir pour 0€, la direction du PSG l'a mis au placard pendant plusieurs mois, espérant le convaincre de prolonger en lui mettant la pression. Toutefois, Adrien Rabiot a pris son mal en patience, avant de signer à la Juventus. Et après cinq saisons de bons et loyaux services à la Vieille Dame, le milieu de terrain de 30 ans est revenu en France, et pas n'importe où.

Quand le PSG a recruté un «beau gosse», la réaction de son coéquipier est lunaire ! https://t.co/xnniM9vkMc — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

«Ce n'est pas possible» En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot est resté sans club pendant plusieurs mois, avant de s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM le 17 septembre de cette année-là. Pourtant, le joueur formé au PSG avait affirmé en 2016 qu'il était « inconcevable » pour lui de porter les couleurs marseillaises.