«Je signe à l’OM pour ça» : Il a fini par rejoindre Marseille grâce… aux supporters du Vélodrome !

Club historique du championnat de France, l'OM attire toujours les foules. Les supporters sont très attachés à leur équipe et les joueurs reçoivent beaucoup de soutien même quand tout ne se passe pas très bien. Pour les joueurs, évoluer dans cette équipe représente un immense défi et certains acceptent leur transfert grâce à ce soutien incroyable, comme c'est le cas d'un ancien champion du monde...
A Marseille, l'engouement autour de l'équipe de football est tel que certains joueurs se laissent convaincre par cette ambiance pour leur carrière de joueur. Parmi les grands joueurs ayant évolué à l'OM, Robert Pirès a disputé près de 100 matches là-bas et s'est confié sur les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision.
Champion du monde, il signe à l'OM
Champion du monde en 1998 avec l'Equipe de France, Robert Pirès se lance dans un nouveau défi pour sa carrière en acceptant de signer à Marseille juste après. Il y restera jusqu'en 2000 avant de s'envoler pour Arsenal mais se souvient avoir été convaincu par les souvenirs procurés au Vélodrome. « En fait, je signe à l'OM pour ça. Parce que j'ai eu cette chance de jouer pendant 6 ans à Metz. Mais quand on allait jouer justement au Vélodrome, c'était une autre dimension. Je pense que c'est un des stades où il y a le plus de bruit en Europe » explique-t-il à Canal+.
« En fait, je signe à l'OM pour ça. Je ne me suis pas trompé »
A son arrivée, Robert Pirès est encore plus choqué du soutien reçu même pour les séances d'entraînement. Il ne regrette pas du tout sa décision d'avoir signé à l'OM. « J'ai même pas de mots pour décrire ce qui s'est passé à la Commanderie. On vient d'être sacrés champions du monde, mais vraiment ! Parce que j'ai rarement vu un camp d'entraînement avec autant de monde. En fait, je signe à l'OM pour ça. Je ne me suis pas trompé » poursuit-il.