Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye, mais il y a déjà un problème !

Axel Cornic

Pas encore certain d'être ne Ligue des Champions la saison prochaine, l'Olympique de Marseille semble déjà tâter le terrain sur le marché des transferts. Car quoi qu'il arrive il faudra renforcer l'équipe à plusieurs postes, avec une piste qui semble déjà se préciser au poste d'attaquant de pointe.

Le mercato fait déjà parler à Marseille. A quelques mois de la fin de la saison, des nombreuses postes fusent autour de l'OM, avec Medhi Benatia qui semble planifier l’avenir en dépit des doutes au sujet de sa situation au sein du projet. Et la première piste pourrait mener à un attaquant, poste qui a souvent fait défaut au club phocéen ces dernières années.

OM : Ribéry avec Deschamps, la folle anecdote qui l’a fait «transpirer» https://t.co/7sOHik2oC8 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

L'OM prêt à retenter David ? Si Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour l’été dernier, après une saison en Arabie Saoudite, au sein de l’OM on semble en demander plus. Surtout qu’Amine Gouiri ne fait pas des merveilles et est handicapé par les pépins physiques, même si ses dernières entrées en jeu ont été assez satisfaisantes. Plusieurs sources en France comme en Italie ont ainsi parlé d’une possible arrivée de Jonathan David, qui semblait déjà être une cible marseillaise l’été dernier, lorsqu’il arrivait à la fin de son contrat avec le LOSC.