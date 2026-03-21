Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye, mais il y a déjà un problème !

Pas encore certain d'être ne Ligue des Champions la saison prochaine, l'Olympique de Marseille semble déjà tâter le terrain sur le marché des transferts. Car quoi qu'il arrive il faudra renforcer l'équipe à plusieurs postes, avec une piste qui semble déjà se préciser au poste d'attaquant de pointe.
Le mercato fait déjà parler à Marseille. A quelques mois de la fin de la saison, des nombreuses postes fusent autour de l'OM, avec Medhi Benatia qui semble planifier l’avenir en dépit des doutes au sujet de sa situation au sein du projet. Et la première piste pourrait mener à un attaquant, poste qui a souvent fait défaut au club phocéen ces dernières années.
L'OM prêt à retenter David ?
Si Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour l’été dernier, après une saison en Arabie Saoudite, au sein de l’OM on semble en demander plus. Surtout qu’Amine Gouiri ne fait pas des merveilles et est handicapé par les pépins physiques, même si ses dernières entrées en jeu ont été assez satisfaisantes. Plusieurs sources en France comme en Italie ont ainsi parlé d’une possible arrivée de Jonathan David, qui semblait déjà être une cible marseillaise l’été dernier, lorsqu’il arrivait à la fin de son contrat avec le LOSC.
Un retour improbable pourrait se dessiner
L'international canadien a finalement décidé de signer pour la Juventus, mais les choses ne se passent pas vraiment bien pour lui en Italie. Il totalise seulement 7 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues et si son temps de jeu a augmenté au cours de l‘hiver, c’est surtout à cause de la blessure de Dusan Vlahovic ainsi que de l'inefficacité de Loïs Openda. D’après les informations de TMW, aurait bel et bien l’intention de tenter sa chance avec David, mais un autre club de Ligue 1 serait en embuscade. Il s’agirait tout simplement du LOSC, qui aimerait beaucoup récupérer son ancien joueur.