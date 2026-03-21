Mercato - OM : «Une seule envie, partir», le futur transfert de Greenwood annoncé dans l’After Foot ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A son arrivée à l'OM en 2024, Mason Greenwood a su rapidement trouver ses marques pour devenir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. L'attaquant de 24 ans parvient régulièrement à trouver le chemin des filets mais il a subi comme tous ses coéquipiers la méforme de l'OM et les éliminations précoces. Son transfert est déjà évoqué.

Actuellement meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Mason Greenwood n'a rien pu faire pour éviter la déroute de l'OM en Ligue des champions et en Coupe de France. Le départ de Roberto De Zerbi a aussi affecté le groupe mais il reste encore l'objectif d'un podium en fin de saison en championnat. Sous contrat jusqu'en 2029 à l'OM, Greenwood pourrait déjà se concentrer sur son avenir, lui qui se rapproche d'un départ.

Un rappeur à l'OM, un joueur du PSG prêt à lui répondre ? https://t.co/mUrw3lhlOk — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Greenwood à l'OM, bientôt fini ? Ancienne pépite de Manchester United, Mason Greenwood avait rejoint l'OM en 2024 après ses déboires personnels, une décision qui avait fait beaucoup parler. Il a rapidement posé les bases et semblait être en mesure de porter l'OM vers les sommets. Mais l'OM a encore sombré en Ligue des champions cette saison avec une élimination dès la phase régulière. L'Anglais n'a pas forcément brillé mais surtout, tout ce qui s'est passé en interne pourrait le convaincre de quitter le navire le plus vite possible.