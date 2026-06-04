Erling Haaland avec Kylian Mbappé : La folle promesse pour le mercato du Real Madrid !

Axel Cornic

Ça s’emballe autour du Real Madrid, à quelques jours de l’élection du nouveau président. Candidat à sa succession, Florentino Pérez a promis l’arrivée de José Mourinho sur les réseaux sociaux et la réponse de son adversaire et vite arrivée, puisque Enrique Riquelme a tout simplement annoncé l’arrivée de l’une des plus grandes stars de la planète.

Arrivé en 2024 en provenance du PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur au Real Madrid. Cela a valu quelques critiques à ce que beaucoup considèrent comme le plus grand club du monde. Mais ça va changer, puisqu’une grande révolution se prépare au sein de la Casa Blanca, avec un possible changement de présidence.

Pérez promet la signature de Mourinho Le 7 juin, les socios du Real Madrid vont voter pour confirmer Florentino Pérez ou plutôt ouvrir un nouveau cycle avec son principal adversaire, Enrique Riquelme. L’actuel président a sorti l’artillerie lourde ce mercredi, en annonçant dans une vidéo longue d’une quinzaine de secondes la signature de José Mourinho. S’il est réélu, le Special One fera donc son retour sur le banc madrilène treize ans après l'avoir quitté avec pertes et fracas. Mais dans l’autre camp on semble également avoir des arguments de poids, avec un duel qui semble devenir de plus en plus passionnant.