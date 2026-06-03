OM - Transfert de Greenwood : La promesse faite à l’étranger qui va tout relancer ?

Pierrick Levallet

La saison étant désormais terminée, Mason Greenwood a peut-être vécu ses derniers moments comme joueur de l’OM. L’attaquant de 24 ans est annoncé sur le départ cet été. L’Anglais pourrait notamment rebondir du côté de Fenerbahçe. Seulement, une promesse faite à l’étranger pourrait totalement relancer le dossier du joueur olympien.

Et si l’OM se séparait de Mason Greenwood cet été ? En difficulté sur le plan financier, le club phocéen devrait vendre pour renflouer ses caisses. Plusieurs joueurs devraient donc être amenés à faire leurs valises, dont l’Anglais. L’attaquant de 24 ans est annoncé sur le départ, et plusieurs destinations ont été évoquées. L’ancien de Manchester United pourrait notamment rebondir du côté de Fenerbahçe. Mais le club turc est en période d’élections, et l’un des candidats a fait une promesse qui pourrait relancer ce dossier.

«L’autre candidat a d’autres noms» « Il faut faire attention parce qu’on est en temps d’élections à Fenerbahçe. Donc il y a des promesses faites par les possibles présidents, notamment un qui a promis qu’il essayerait de faire venir Greenwood et Lewandowski. Il n’y a pas de négociations avec l’OM. S’il n’est pas élu, c’est mort ? L’autre candidat a d’autres noms. C’est du côté de Safi. Si jamais lui arrive, il essayera de faire venir Greenwood et donc les négociations commenceront ensuite avec l’OM. La Roma tient la corde ? Je pense que si Fenerbahçe se met dessus, Safi a beaucoup d’argent. Donc s’il est président, ils peuvent mettre beaucoup d’argent dessus et je pense qu’il ne dirait pas non » a confié le journaliste Loïc Tanzi au micro de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.