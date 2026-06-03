Un premier transfert est quasiment bouclé : Le PSG assure avoir trouvé un «grand talent» !

Pierrick Levallet

Le PSG se montre d’ores et déjà actif sur le mercato. Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le club de la capitale s’est activé sur le dossier d’Aleksey Batrakov. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou se rapprocherait de plus en plus des Rouge-et-Bleu, qui le considéreraient comme un « grand talent ».

Sacré vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG est déjà passé à l’action pour son mercato. Le club de la capitale entendrait recruter cet été pour régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Aleksey Batrakov, qui s’est fait remarquer avec le Lokomotiv Moscou sur cet exercice 2025-2026. Son transfert serait même presque bouclé.

Le PSG touche au but avec Aleksey Batrakov D’après les informations de TEAMtalk, le PSG serait en train de finaliser le deal pour Aleksey Batrakov. Les pensionnaires de la Ligue 1 voudraient répéter le succès de l’arrivée de Matvey Safonov, qui a changé de dimension cette saison en devenant numéro 1 dans les cages de Luis Enrique. En interne, le PSG considérerait avoir trouvé un « grand talent » capable de devenir un joueur d’élite dans le secteur offensif à l’avenir. L’international russe cocherait ainsi toutes les cases du profil recherché par Luis Enrique et Luis Campos : celui d’un jeune joueur polyvalent avec un immense potentiel.