Mercato : «C’est une très bonne idée», un transfert à 100M€ déjà validé pour le PSG !

Pierrick Levallet

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG peut désormais se pencher sur son mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes, dont celle menant à Eli Junior Kroupi. Une arrivée de l’attaquant de Bournemouth chez les pensionnaires de la Ligue 1 semble d’ailleurs déjà validée.

Pour la seconde fois consécutive, le PSG a remporté la Ligue des champions. Désormais, les internationaux du club de la capitale sont tournés vers la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin prochain. Les dirigeants parisiens, eux, vont pouvoir se pencher sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu devraient recruter pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Le nom d’Eli Junior Kroupi a ainsi été évoqué ces derniers jours. L’attaquant de 19 ans a fait sensation en Premier League cette saison et aurait ainsi éveillé l’intérêt du PSG. Une arrivée de l’ancien du FC Lorient chez les champions de France est d’ailleurs déjà validée par Pierre Ménès.

«Kroupi a tout pour intégrer le PSG» « Kroupi au PSG ? Oui, c’est une bonne idée. Mais c’était déjà une bonne idée quand il était à Lorient l’année dernière et qu’il est parti à Bournemouth pour 17M€. Le PSG aurait peut-être été inspiré de le prendre à ce moment-là plutôt que de le laisser prendre de la valeur en Premier League et de valoir maintenant 3, 4, 5 fois plus cher. Mais oui, Kroupi a tout pour intégrer le PSG. Il est jeune, il est Français, il a un potentiel énorme. Donc oui certainement, c’est une très bonne idée » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.