OM - «Il en est fou amoureux» : Un président a promis le transfert de Mason Greenwood à son entraîneur !

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble s’approcher doucement mais surement de la fin de son aventure marseillaise. Il possède en effet l’une des plus grosses valeurs de l’effectif et l'Olympique de Marseille a besoin de vendre, avec un transfert qui semble déjà se préciser.

Meilleur joueur des deux dernières saisons, Mason Greenwood pourrait bien être l’un des premiers gros transferts de l’été. L’ailier de 24 ans fait déjà beaucoup parler de lui et c’est le cas en Italie, où l’AS Roma semble déjà avoir ouvert les discussions avec l’OM afin de finaliser un transfert.

« Gasperini est fou amoureux de Greenwood » Ça pourrait arriver très vite, puisque la presse italienne s’est emballée ces derniers jours, avec La Gazzetta dello Sport qui assure que le père de Greenwood aurait déjà trouvé un accord avec les Giallorossi. Et un homme pousserait tout particulièrement pour l’arracher à l’OM. « Gasperini est fou amoureux de Greenwood » a expliqué Fabrizio Romano, faisant référence à Gian Piero Gasperini, entraineur de l’AS Roma. « La Roma a commencé à se renseigner auprès de ses contacts pour connaître les coûts et les exigences. Le prix de départ est de 50M€ ».