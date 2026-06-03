OM - «Il en est fou amoureux» : Un président a promis le transfert de Mason Greenwood à son entraîneur !

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble s’approcher doucement mais surement de la fin de son aventure marseillaise. Il possède en effet l’une des plus grosses valeurs de l’effectif et l'Olympique de Marseille a besoin de vendre, avec un transfert qui semble déjà se préciser.
Meilleur joueur des deux dernières saisons, Mason Greenwood pourrait bien être l’un des premiers gros transferts de l’été. L’ailier de 24 ans fait déjà beaucoup parler de lui et c’est le cas en Italie, où l’AS Roma semble déjà avoir ouvert les discussions avec l’OM afin de finaliser un transfert.
« Gasperini est fou amoureux de Greenwood »
Ça pourrait arriver très vite, puisque la presse italienne s’est emballée ces derniers jours, avec La Gazzetta dello Sport qui assure que le père de Greenwood aurait déjà trouvé un accord avec les Giallorossi. Et un homme pousserait tout particulièrement pour l’arracher à l’OM. « Gasperini est fou amoureux de Greenwood » a expliqué Fabrizio Romano, faisant référence à Gian Piero Gasperini, entraineur de l’AS Roma. « La Roma a commencé à se renseigner auprès de ses contacts pour connaître les coûts et les exigences. Le prix de départ est de 50M€ ».
« Il fait pression en interne, affirmant que Greenwood est le joueur idéal pour la Roma »
Finalement, le technicien italien pourrait bien être le premier allié de l’OM dans ce dossier, avec Mason Greenwood qui a des grandes chances de devenir la plus grosse vente de l’histoire du club. « Gasperini fait pression en interne, affirmant que Greenwood est le joueur idéal pour la Roma, et le club travaille donc activement à son recrutement » a précisé Romano, dans une vidéo publiée sur sa chaîne officielle YouTube. « Quoi qu'il en soit, que ce soit lui ou un autre, la Roma a promis à Gasperini de recruter au moins un ailier de premier plan lors de ce mercato et compte bien le faire signer ».