Mercato - OM : Les trois propositions pour le transfert de Greenwood qui font le buzz sur les réseaux

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il pourrait bien ne plus l’être d’ici quelques mois. En effet, malgré un contrant courant jusqu’en 2029 avec le club phocéen, l’Anglais est annoncé partant à l’occasion du prochain mercato estival. Le fait est qu’à Marseille, les supporters ne veulent pas se séparer de Greenwood si facilement et certains réclament de grosses compensations en échange.

Alors que l’OM doit encore se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen pourrait bien la disputer sans un certain Mason Greenwood. Dans sa deuxième saison à Marseille, l’Anglais enchaine les performances XXL. Si l’attaquant d’Habib Beye porte ainsi son équipe, il a également tapé dans l’oeil de grandes formations européennes. C’est ainsi qu’il a été annoncé que l’Atlético de Madrid et la Juventus seraient notamment sur les rangs pour s’offrir Greenwood.

Mercato - OM : Franck Ribéry, la blague qui a provoqué la panique avant son transfert https://t.co/qgkqtaXvdF — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Un supporter de l’OM gourmand pour lâcher Greenwood L’avenir de Mason Greenwood est aujourd’hui au coeur des rumeurs. Et forcément, le cas de l’attaquant de l’OM fait énormément réagir, notamment chez les supporters olympiens. Sur les réseaux sociaux, l’un d’entre eux a d’ailleurs fait part de ses réclamations pour pouvoir envoyer Greenwood à la Juventus. Il y a alors 3 propositions : 1/ 120M€ cash, 2/ Jonathan David + Edon Zhegrova + 50M€, 3/ un échange contre Kenan Yildiz. Et voilà que cette vidéo de ce supporter de l’OM n’a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux puisque de nombreux internautes se sont amusés des demandes démesurés en compensation de Mason Greenwood. Aurait-il vu trop haut pour le transfert de l’Anglais ?