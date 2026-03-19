Mercato - OM : Il a signé à Marseille pour le plus gros salaire de sa vie !

Ces derniers mois, l'OM s'est de nouveau montré hyper actif sur le marché des transferts. Le club phocéen a multiplié les mouvements pour renforcer son effectif, en lâchant parfois des salaires très importants. Une des recrues marseillaises n'avait d'ailleurs jamais touché un tel revenu durant sa carrière.
L'été dernier, l'OM a de nouveau flambé sur le mercato avec l'objectif prioritaire de renforcer son secteur défensif, gros point faible la saison dernière. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont débarqué dans les dernières heures du mercato. Le plus marquant, était probablement Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan, mais l'OM a également obtenu le prêt de Nayef Aguerd.
Un très gros salaire pour Aguerd ?
L'international marocain a effectivement débarqué pour environ 23M€ en provenance de West Ham et traverse une saison gâchée par sa pubalgie. Et pourtant, selon les informations de La Provence, l'OM a sorti le grand jeu pour le convaincre de signer puisque Nayef Aguerd toucherait le plus gros salaire de sa carrière à Marseille. Le quotidien local ne donne pas de chiffres, mais récemment, le média spécialisé Capology révélait que l'ancien Rennais touchait environ 410 000€ bruts mensuels, ce qui en fait le sixième joueur le mieux payé de l'effectif marseillais, derrière Benjamin Pavard, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia et Igor Paixao.
Un retour avant la fin de la saison ?
Malgré son imposant salaire, Nayef Aguerd semble avoir privilégié la CAN qu'il a disputée à domicile avec le Maroc, alors qu'il souffrait d'une pubalgie. Une blessure dont il vient d'ailleurs d'être opéré, ce qui met en péril sa fin de saison à l'OM. Son absence est estimée à un mois, mais selon La Provence, rien ne garantit que le délais puisse être tenu. Le média explique toutefois qu'au sein du club, on espère voir Nayef Aguerd revenir avant la fin du championnat.