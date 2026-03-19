Mercato - OM : Il a signé à Marseille pour le plus gros salaire de sa vie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers mois, l'OM s'est de nouveau montré hyper actif sur le marché des transferts. Le club phocéen a multiplié les mouvements pour renforcer son effectif, en lâchant parfois des salaires très importants. Une des recrues marseillaises n'avait d'ailleurs jamais touché un tel revenu durant sa carrière.

L'été dernier, l'OM a de nouveau flambé sur le mercato avec l'objectif prioritaire de renforcer son secteur défensif, gros point faible la saison dernière. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont débarqué dans les dernières heures du mercato. Le plus marquant, était probablement Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan, mais l'OM a également obtenu le prêt de Nayef Aguerd.

💶 Nouvelle MAJ sur les salaires bruts des joueurs de l'OM avec Capology



605 k€ : Pavard *

455 k€ : Kondogbia, Højbjerg, Greenwood

425 k€ : Paixão

410 k€ : Aguerd

380 k€ : Aubameyang, Gouiri, Weah, Timber

363 k€ : Balerdi

348 k€ : Medina

333 k€ : Gomes, Traoré

303 k€ :… pic.twitter.com/JL0OZYoMbd — Fabien (@Beye13) March 11, 2026

Un très gros salaire pour Aguerd ? L'international marocain a effectivement débarqué pour environ 23M€ en provenance de West Ham et traverse une saison gâchée par sa pubalgie. Et pourtant, selon les informations de La Provence, l'OM a sorti le grand jeu pour le convaincre de signer puisque Nayef Aguerd toucherait le plus gros salaire de sa carrière à Marseille. Le quotidien local ne donne pas de chiffres, mais récemment, le média spécialisé Capology révélait que l'ancien Rennais touchait environ 410 000€ bruts mensuels, ce qui en fait le sixième joueur le mieux payé de l'effectif marseillais, derrière Benjamin Pavard, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia et Igor Paixao.