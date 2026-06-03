«C’est la priorité du PSG» : Un journaliste annonce déjà un premier gros transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très probablement vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale entendrait régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Yan Diomandé. Le phénomène de 19 ans du RB Leipzig serait même la priorité des Rouge-et-Bleu au poste d’ailier.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se concentrer sur son recrutement estival. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens voudraient régénérer l’effectif et auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le mercato. Le nom de Yan Diomandé a notamment été évoqué. L’ailier de 19 ans a fait savoir en conférence de presse qu’il « aimait le PSG depuis petit ». L’international ivoirien serait d’ailleurs la priorité des Rouge-et-Bleu.

Yan Diomandé, priorité du PSG ? « Yan Diomandé ? Pour moi, c’est la priorité du PSG à ce poste là. Des infos que j’ai, c’est la priorité du PSG au poste d’ailier. Sa phrase en conf ? C’est typiquement de la comm’ parce qu’on sait qu’il est fan de Liverpool depuis tout petit. Donc je pense qu’il a voulu remettre un peu le PSG là-dedans parce qu’il sent peut-être que l’intérêt du PSG est important » a ainsi expliqué le journaliste Loïc Tanzi au micro de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.