Mercato - Un «super joueur» au PSG : Son transfert va condamner Barcola ?

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien vivre un mercato agité cet été. Le club phocéen souhaiterait renforcer l’effectif de Luis Enrique. En ce sens, les dirigeants parisiens cibleraient Yan Diomandé. Seulement, le transfert de l’ailier de 19 ans du RB Leipzig pourrait bien sceller le sort de Bradley Barcola chez les doubles champions d’Europe.

Sacré vainqueur de sa seconde Ligue des champions, le PSG peut désormais se consacrer à son mercato estival. Malgré ce nouveau titre sur la scène européenne, le club de la capitale a pris conscience qu’il fallait régénérer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes, dont celle menant à Yan Diomandé. Seulement, le transfert du crack du RB Leipzig pourrait condamner Bradley Barcola chez les Rouge-et-Bleu.

«Ça ne va pas rendre service à Barcola» « Diomandé, un bon coup pour le PSG ? Oui, c’est un super joueur. Il peut jouer un peu partout, même faux 9. Ça en ferait un concurrent à Kvaratskhelia donc pas sûr qu’il lui prenne sa place tout de suite. Par contre, je me pose plus la question de savoir si ça va amener un départ de Barcola. Faire venir Diomandé devant, ça va faire beaucoup de monde. Barcola qui cherche un peu de temps de jeu, ça ne va pas lui rendre service » a ainsi expliqué le journaliste Olivier Bossard au micro de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.