Transfert à 100M€ : «J’aime le PSG depuis petit», l’annonce d’un phénomène qui va mettre le feu au mercato !

Pierrick Levallet

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, le PSG peut désormais se pencher sur son mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Yan Diomandé, qui a fait sensation avec le RB Leipzig cette saison. L’international ivoirien a d’ailleurs fait une nouvelle annonce susceptible de mettre le feu au marché des transferts.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se pencher sur son recrutement estival. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de régénérer l’effectif pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces derniers jours, dont celui de Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans a fait sensation avec le RB Leipzig lors de cet exercice 2025-2026. L’international ivoirien est toutefois lourdement convoité, notamment en Premier League. Mais sa dernière annonce risque de mettre le feu au mercato.

«On verra ce qu’il va se passer par la suite» « Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible. J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite » a confié Yan Diomandé dans des propos rapportés par Foot Mercato. Le message a le mérite d'être clair. L'attaquant de 19 ans ne semble pas dire non à un futur dans la capitale.