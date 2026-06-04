Didier Deschamps n’exclut pas d’entraîner le PSG et passe un message : «Luis Enrique a été au bout»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026 et sera donc disponible sur le marché des entraîneurs, une opportunité qui pourrait donner certaines idées au plus grands clubs européens. Le PSG, d'ici quelques années lorsque son histoire avec Luis Enrique sera terminée, pourrait être une option. D'autant que Deschamps assure ne fermer aucune pote. Mais en attendant, il a surtout rendu hommage au coach espagnol du PSG.

Son histoire avec l'équipe de France touchera à sa fin après la Coupe du Monde cet été, mais Didier Deschamps ne va pas se retirer du monde du football pour autant. Le sélectionneur national entend bien reprendre du service par la suite, et dans une interview accordé à France Inter mercredi, Deschamps l'a de nouveau affirmé. Et alors que le PSG a parfois été évoqué comme un point de chute plausible pour lui une fois que le règne de Luis Enrique arrivera à son terme, Didier Deschamps laisse indirectement la porte ouverte en n'excluant aucune piste.

« Je ne m'interdis rien » « J'arrête l'équipe de France, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas à la retraite. Je vais faire quoi alors ? Je ferai autre chose. Ne me demandez pas quoi... Entraîner un club ? Je vous ai dit ne me demandez pas quoi. Je ne m'interdis rien, c'est la formule magique. J'ai bien conscience, je le redis, je sais que l'équipe de France va me manquer. Elle a fait partie de 25 ans de ma vie professsionnelle. Ça sera autre chose, ça sera différent. Est-ce que je sais ce que je veux faire ? Non, aujourd'hui non, demain matin peut-être... (rires) », a confié Didier Deschamps. En attendant de savoir si le PSG tentera de le faire venir d'ici quelques années, Luis Enrique s'apprête à prolonger son contrat jusqu'en 2030 dans la capitale. Et le sélectionneur de l'équipe de France lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage dans cette interview.