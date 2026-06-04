Antoine Dupont comme Kylian Mbappé, «ils prennent tous les contrats»

Axel Cornic

S’il est actuellement très critiqué, Antoine Dupont n’en reste pas moins la plus grande star du rugby français et même mondial. Le demi de mêlée de 29 ans est devenu le visage de tout un sport, se rapprochant des autres grands noms comme Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et vedette du Real Madrid.

Considéré comme l’un des meilleurs numéros 9 de l’histoire avant sa blessure au genou droit, Antoine Dupont n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Cela s’est vu avec le XV de France lors du dernier 6 Nations, mais surtout avec le Stade Toulousain. Et ses nouvelles absences ont commencé à soulever une petite polémique, surtout avec son passage express sur le tapis rouge du Festival de Cannes.

Dupont, superstar sur rugby Le demi de mêlée reste tout de même la plus grosse star de son sport, puisque les marques se l’arrachent en France comme à l’étranger. On le voit en effet dans des nombreuses publicités comme pour Volvic, Adidas ou même Peugeot et à en croire des révélations du Parisien de novembre dernier, Antoine Dupont dépasserait les 3M€ annuels de bénéfices grâce à ses nombreux contrats d’image hors rugby. C’est encore très loin d’un Kylian Mbappé qui a atteint des sommets stratosphériques lorsqu’il était au PSG, mais les deux auraient tout de même un point commun.