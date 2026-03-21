Mercato - PSG : Le prochain transfert va couter 50M€ ?

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de cette pépite allemande, Luis Enrique aimerait l'avoir dans son effectif la saison prochaine. Toutefois, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait soumis à une lourde concurrence pour le recrutement de ce jeune talent de 18 ans. A tel point que son transfert devrait couter 40 à 50M€ cet été.

Après Dro Fernandez, Luis Enrique aurait déjà identifié la prochaine pépite qu'il voudrait voir intégrer son effectif. A en croire DeichStube, le coach du PSG en pincerait pour Karim Coulibaly. A tel point que le crack de 18 ans serait la cible prioritaire de Luis Enrique pour la saison prochaine.

PSG : La question posée par un journaliste qui régale Luis Enrique, ce nouvel échange savoureux https://t.co/90FpzTE769 — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Karim Coulibaly a la cote sur le marché Consciente de l'intérêt de Luis Enrique pour Karim Coulibaly, la direction du PSG souhaiterait le régaler lors du prochain mercato estival. En ce sens, les hautes sphères parisiennes auraient déjà lancé les hostilités pour finaliser le transfert du défenseur central du Werder Brême. En effet, le club de la capitale aurait démarrer les pourparlers avec Karim Coulibaly, qui n'a pas encore donné son feu vert pour signer. Malheureusement pour le PSG, le jeune talent allemand aurait la cote sur le marché.