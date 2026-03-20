Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle avec ce deal à 100M€ en Espagne ?

Contrairement à l’été dernier, le PSG pourrait décider d’animer le prochain mercato estival. Toujours désireux d’améliorer son effectif, Luis Enrique aurait dans le viseur un attaquant évoluant en Espagne. Estimé à 100M€, ce dernier serait au cœur des convoitises à l’étranger. Explications.
Plutôt calme l’été passé au sortir d’une saison véritablement exceptionnelle, le PSG pourrait dynamiter le prochain mercato estival. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Romain Collet Gaudin, Luis Enrique a une cible dans le viseur : « Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin », a ainsi révélé ce dernier au cours des derniers jours.
Alvarez prêt à quitter l’Atlético ?
De son côté, l’attaquant argentin s’est montré plutôt flou concernant son avenir à l’Atlético de Madrid. « Je n'ai rien à dire. Ce sont des choses qui font jaser, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux aussi, chacun y va de son avis, et ça prend des proportions démesurées. Je n'ai jamais rien dit, je vais bien ici, je suis très heureux, et je me bats dans toutes les compétitions. (...) Un départ ? Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Je suis très heureux ici. C'est une question qui revient souvent, mais je suis heureux. Je n'ai jamais dit de mal du club. Je suis très reconnaissant, les supporters m'ont témoigné leur affection et j'en suis très heureux », a ainsi reconnu Alvarez, qui est également convoité par le FC Barcelone.
Le Barça le veut absolument
Et à en croire les dernières indiscrétions de la Cadena SER, Julian Alvarez est désormais la cible numéro une du Barça pour cet été. Le club catalan souhaite faire de l’Argentin le successeur de Robert Lewandowski, qui dispute sans doute sa dernière saison en Espagne. Pour cela, les dirigeants blaugranas pourraient proposer une formule aux alentours des 100M€ à l’Atlético de Madrid, tout en incluant un joueur dans l’opération. Affaire à suivre…