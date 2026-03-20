Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle avec ce deal à 100M€ en Espagne ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Contrairement à l’été dernier, le PSG pourrait décider d’animer le prochain mercato estival. Toujours désireux d’améliorer son effectif, Luis Enrique aurait dans le viseur un attaquant évoluant en Espagne. Estimé à 100M€, ce dernier serait au cœur des convoitises à l’étranger. Explications.

Plutôt calme l’été passé au sortir d’une saison véritablement exceptionnelle, le PSG pourrait dynamiter le prochain mercato estival. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Romain Collet Gaudin, Luis Enrique a une cible dans le viseur : « Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin », a ainsi révélé ce dernier au cours des derniers jours.

Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin. pic.twitter.com/EAzq90EORR — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 13, 2026

Alvarez prêt à quitter l’Atlético ? De son côté, l’attaquant argentin s’est montré plutôt flou concernant son avenir à l’Atlético de Madrid. « Je n'ai rien à dire. Ce sont des choses qui font jaser, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux aussi, chacun y va de son avis, et ça prend des proportions démesurées. Je n'ai jamais rien dit, je vais bien ici, je suis très heureux, et je me bats dans toutes les compétitions. (...) Un départ ? Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Je suis très heureux ici. C'est une question qui revient souvent, mais je suis heureux. Je n'ai jamais dit de mal du club. Je suis très reconnaissant, les supporters m'ont témoigné leur affection et j'en suis très heureux », a ainsi reconnu Alvarez, qui est également convoité par le FC Barcelone.