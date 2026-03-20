Mercato : Un «concours de circonstances» l’a poussé au PSG, et c’était une grande surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis près de trois ans, le PSG peut compter sur Luis Enrique pour diriger l’équipe première. Un choix qui fut le bon, l’entraîneur espagnol ayant remporté la première Ligue des champions de l’histoire du club. Par le passé, la direction a parfois eu plus de mal à trouver un technicien…

Avant de miser sur Luis Enrique à l’été 2023, le Paris Saint-Germain a vu plusieurs entraîneurs défiler sur le banc de touche. Parmi eux, Laurent Blanc, à la tête de l’équipe entre 2013 et 2016. Un choix par défaut à l’épique, la direction n’ayant pas réussi à mettre la main sur les autres profils visés. Interrogé en 2022 par L’Équipe, le champion du monde tricolore avait conscience que son arrivée dans la capitale fut le résultat d’un « concours de circonstances ».

Mercato - PSG : Le coup de pression qui ne passe pas… https://t.co/zQtJe4WfAs — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« J'étais sur le marché, le 6e, 7e ou peut-être dernier choix ! Mais ça s'est fait » « Je n'étais pas programmé par le PSG. J'ai bénéficié d'un ''concours de circonstances''. J'ai été sollicité après plusieurs refus. Je le sais. Je ne me le suis jamais caché. Je suis très réaliste sur les conditions de mon arrivée. Le PSG a été une superbe opportunité pour moi, à ce moment-là, avait reconnu à l’époque Laurent Blanc. Il y a eu une multitude d'entraîneurs visés avant moi mais aucun n'a pu ou voulu venir. J'étais sur le marché. Le 6e, 7e ou peut-être dernier choix ! Mais ça s'est fait. C'est l'essentiel. On me propose le PSG. Je n'ai pas de club. Je dis oui ! »