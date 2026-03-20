«Si vous aviez connu mon premier salaire au PSG...» : Après son départ, il balance sur son contrat «ubuesque» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En signant au PSG, joueurs et entraîneurs s’attendent à obtenir un salaire conséquent, mais certains ont dû se résoudre à accepter une rémunération assez basse malgré le standing du club de la capitale depuis son rachat. C’est le cas d’un ancien parisien, acceptant un « contrat ubuesque ».

Dire qu’il n’était pas le premier choix du PSG n’est pas exagéré. Nommé au poste d’entraîneur en 2013, Laurent Blanc était perçu comme un choix par défaut à son arrivée pour remplacer Carlo Ancelotti, un statut que le principal intéressé n’avait aucun mal à assumer quelques années plus tard. « Je n'étais pas programmé par le PSG. J'ai bénéficié d'un ''concours de circonstances''. J'ai été sollicité après plusieurs refus. Je le sais. Je ne me le suis jamais caché », avait-il expliqué en 2022, dans les colonnes de L’Équipe. Et forcément, cela s’était fait ressentir sur ses émoluments.

Mercato - PSG : Le coup de pression qui ne passe pas… https://t.co/zQtJe4WfAs — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Il signe pour un « salaire qui était très loin des standards parisiens et des grands clubs européens » N’étant pas en position de force dans les discussions, Laurent Blanc s’était alors rapidement entendu avec le PSG. « Je suis honnête : je ne dois pas être là. Les négociations se sont faites rapidement et à leurs conditions. Les circonstances sont particulières. Quand je rencontre Leonardo, tout va très vite. C'est quasiment fait. Il a réglé ça avec mon agent rapidement. La discussion ne s'éternise pas. On accepte presque tout, avait expliqué le champion du monde 1998. Le plus dur a été le contact qui arrive tard. Tout ça était rocambolesque. Mais comme je voulais reprendre du service, que c'était le PSG, j'ai presque tout accepté en bloc. À commencer par un salaire qui était très loin des standards parisiens et des grands clubs européens ! » « Les conditions ? Basses dans un club comme le PSG pour cette première saison. On se délecte de certaines choses à la fin (il fait référence à son indemnité de départ) quand je m'en vais mais on ne se souvient pas, on ne connaissait pas, vous les médias, les termes de mon contrat initial, avait ajouté Laurent Blanc. Mais je ne dis rien quand je signe car je suis très heureux de trouver Paris. Après, ils ont profité de ma situation personnelle et de mon envie de venir. Il y avait un beau challenge à relever. Mais on était loin, très loin des salaires actuels et que je lis dans la presse. »