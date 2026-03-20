Mercato - OM : Habib Beye annonce un «très gros coup» avec ce transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du match face au LOSC, Habib Beye s’est prononcé sur plusieurs sujets, et notamment ce transfert qui a déjà mis tout le monde d’accord à l’OM. L’entraîneur sénégalais n’hésite pas à parler de « très gros coup ».

Cet hiver, avant que la crise ne vienne plomber sa saison, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de quatre joueurs, dont Quinten Timber, arrivé en provenance du Feyenoord pour environ 4,5 millions d'euros. Il n’aura pas fallu longtemps au milieu néerlandais pour trouver sa place dans l’équipe phocéenne, Habib Beye misant sur lui en tant que meneur de jeu. Ce vendredi, l’entraîneur de l’OM s’est montré dithyrambique à son égard en conférence de presse.

CAN 2025 - La victoire attribuée au Maroc : Un ancien joueur de l’OM s’énerve ! https://t.co/Xb4Kz0mc9e — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« C’est un très gros coup réalisé par le club » « C’est un joueur très complet. Il peut jouer devant la défense, dans un milieu à deux ou à trois, et il est capable de résister à la pression. Il a des qualités athlétiques importantes, il sort bien le ballon et il a une bonne relation avec les autres joueurs. C’est un très gros coup réalisé par le club, savoure Habib Beye, rapporté par Le Phocéen. Maintenant, il doit progresser dans ses positions offensives. Il a tendance à venir trop souvent au ballon, alors qu’il pourrait parfois se positionner derrière la pression pour apporter plus de danger, notamment dans la dernière passe et la projection vers le but. »