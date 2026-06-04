PSG - Transfert à 100M€ : Un mensonge révélé sur La Chaîne L’Equipe ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale entendrait recruter pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Dans cette optique, le nom de Yan Diomandé a été évoqué. L’ailier de 19 ans a notamment confié qu’il aimait la formation parisienne depuis son enfance. Mais sur La Chaîne L’Equipe, on n’a pas manqué de relever un mensonge avec cette annonce.

Désormais double vainqueur de la Ligue des champions, le PSG devrait vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, et penserait ainsi à Yan Diomandé. Interrogé sur l’intérêt des Rouge-et-Bleu en conférence de presse avant le match entre l’équipe de France et la Côte d’Ivoire, le joueur du RB Leipzig a d’ailleurs fait une grande annonce. « Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible. J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite » a confié l’international ivoirien. Mais sur La Chaîne L’Equipe, Loïc Tanzi a relevé un mensonge de l’ailier de 19 ans.

«Il est fan de Liverpool depuis tout petit» « Yan Diomandé ? Pour moi, c’est la priorité du PSG à ce poste là. Des infos que j’ai, c’est la priorité du PSG au poste d’ailier. Sa phrase en conf ? C’est typiquement de la comm’ parce qu’on sait qu’il est fan de Liverpool depuis tout petit. Donc je pense qu’il a voulu remettre un peu le PSG là-dedans parce qu’il sent peut-être que l’intérêt du PSG est important » a ainsi indiqué le journaliste au micro de L’Equipe de Greg.