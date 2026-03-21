Une légende était hors de prix pour le PSG : «On n’avait pas les moyens»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG était racheté par le Qatar et voilà qu’avec ces nouveaux propriétaires, l’argent n’était plus du tout un problème pour le club de la capitale. Des sommes folles ont alors dépensé pour s’offrir de grands noms du football. Mais voilà que l’argent n’a pas tout le temps couler à flot au PSG. De quoi priver Paris de certains transferts prestigieux.

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic… Ces dernières années, au PSG, on a pu voir de grandes stars du ballon rond avec le maillot parisien sur les épaules. Bien évidemment, cela a été rendu possible grâce à l’argent du Qatar puisque des sommes folles ont été investies pour s’offrir des joueurs d’un tel calibre. Par le passé, le PSG n’a pas toujours eu ces mêmes moyens. De quoi notamment priver Paris du transfert d’un certain Johan Cruyff, véritable légende du football néerlandais et mondial.

Cruyff a joué pour le PSG Alors que Johan Cruyff a pu faire le bonheur de l’Ajax Amsterdam et du FC Barcelone quand il était joueur, voilà qu’on a également pu le voir avec le maillot du PSG. En effet, en 1975, le Néerlandais avait donné un coup de main au club de la capitale, le temps de deux matchs, à l’occasion du tournoi de Paris. A l’origine de ce coup avec Cruyff : Daniel Hechter, président du PSG de l’époque, lui qui avait réussi à se rapprocher de la légende néerlandaise.