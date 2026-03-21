Un renfort inattendu pour aider l’OM ? Habib Beye a déjà craqué !

Auteur d'une saison très mitigée, l'OM est en train de se transformer. Le club de la cité phocéenne a récemment accueilli Habib Beye pour prendre la suite de Roberto De Zerbi et l'ancien entraîneur du Stade Rennais a réussi à relever la tête de l'OM. D'ailleurs, il semble avoir craqué pour un jeune joueur pour compléter son effectif.
Depuis l'arrivée d'Habib Beye, l'OM relève la tête malgré l'élimination en Coupe de France. Le club semble être en mesure de valider largement sa troisième place en Ligue 1, surtout que l'OL a ralenti la cadence ces dernières semaines. Cette saison le club n'a pas hésité à s'appuyer sur de très jeunes joueurs de l'équipe réserve, une tendance qui pourrait se poursuivre avec un nouveau profil qui semble plaire à Habib Beye.
Habib Beye a déjà trouvé sa nouvelle pépite
Jeune joueur de la réserve marseillaise, Ange Lago s'entraîne avec l'équipe première et il semble avoir tapé dans l'œil d'Habib Beye. S'il n'a pas encore fait ses débuts professionnels, cela pourrait ne pas tarder. « Pour moi, il est en phase de post-formation. C’est un 2004 qui découvre le groupe professionnel tous les jours parce qu’on estime qu’aujourd’hui au poste nous avons qu’Aubameyang et Amine Gouiri et on a besoin de cette possibilité à l’entraînement de confronter des joueurs vraiment au poste » confie Beye en conférence de presse vendredi.
L'OM mise sur la jeunesse
Cette saison, l'OM n'a pas hésité à miser sur la jeunesse pour avancer. A 21 ans, Ange Lago pourrait être le prochain pari tenté par Habib Beye. « C’est un joueur qui travaille très bien, qui a une énorme marge de progression, qui a un très bon état d’esprit. Si on a besoin de le faire entrer dans un match, on sait qu’on peut compter sur lui parce qu’il nous apporte cette garantie à l’entraînement au quotidien. Et c’est important de développer nos jeunes, d’en avoir quelques-uns à l’entraînement » poursuit l'entraîneur marseillais.