Un renfort inattendu pour aider l’OM ? Habib Beye a déjà craqué !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison très mitigée, l'OM est en train de se transformer. Le club de la cité phocéenne a récemment accueilli Habib Beye pour prendre la suite de Roberto De Zerbi et l'ancien entraîneur du Stade Rennais a réussi à relever la tête de l'OM. D'ailleurs, il semble avoir craqué pour un jeune joueur pour compléter son effectif.

Depuis l'arrivée d'Habib Beye, l'OM relève la tête malgré l'élimination en Coupe de France. Le club semble être en mesure de valider largement sa troisième place en Ligue 1, surtout que l'OL a ralenti la cadence ces dernières semaines. Cette saison le club n'a pas hésité à s'appuyer sur de très jeunes joueurs de l'équipe réserve, une tendance qui pourrait se poursuivre avec un nouveau profil qui semble plaire à Habib Beye.

Mercato - OM : «Une seule envie, partir», le futur transfert de Greenwood annoncé dans l’After Foot ? https://t.co/tCpRdjgfV9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Habib Beye a déjà trouvé sa nouvelle pépite Jeune joueur de la réserve marseillaise, Ange Lago s'entraîne avec l'équipe première et il semble avoir tapé dans l'œil d'Habib Beye. S'il n'a pas encore fait ses débuts professionnels, cela pourrait ne pas tarder. « Pour moi, il est en phase de post-formation. C’est un 2004 qui découvre le groupe professionnel tous les jours parce qu’on estime qu’aujourd’hui au poste nous avons qu’Aubameyang et Amine Gouiri et on a besoin de cette possibilité à l’entraînement de confronter des joueurs vraiment au poste » confie Beye en conférence de presse vendredi.