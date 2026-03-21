Mercato - PSG : Après Vitinha et João Neves, il va (enfin) ramener un nouveau crack à Paris ?

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans plusieurs mois, mais Luis Campos semble déjà s'être mis au travail. L'architecte du Paris Saint-Germain souhaiterait notamment renforce la défense, puisque le recrutement de Illya Zabarnyi n’a pas vraiment porté ses fruits. Et pour cela, il aurait réactivé une ancienne piste...

Avec Luis Enrique, le PSG a décidé de recruter moins, mais de recruter mieux. Mais ça ne marche pas toujours. En effet, l’été dernier trois recrues sont arrivée à Paris et pour le moment, aucune ne s’est vraiment imposée, c’est notamment le cas pour Illya Zabarnyi, dont les prestations sont loin des attentes cette saison.

«J’ai été surpris» : L'annonce que personne n'a vue venir pour ce joueur du PSG https://t.co/LQPEV9CRmP — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Il y a un problème en défense L'international ukrainien évolue clairement un cran en dessous de Marquinhos et de Willian Pacho et sa cohabitation avec le gardien russe Matveï Safonov, a plusieurs fois fait parler. On ne peut donc pas dire que pour le moment le défenseur central ait convaincu tout le monde depuis son arrivée. Ainsi, il n’est pas surprenant d’entendre que le PSG veuille recruter un nouveau joueur dans ce secteur de jeu et ces derniers mois les noms de Dayot Upamecano ou alors de Ibrahima Konaté ont plusieurs fois été évoqués.