Mercato - PSG : Après Vitinha et João Neves, il va (enfin) ramener un nouveau crack à Paris ?

Le mercato estival ouvrira ses portes dans plusieurs mois, mais Luis Campos semble déjà s'être mis au travail. L'architecte du Paris Saint-Germain souhaiterait notamment renforce la défense, puisque le recrutement de Illya Zabarnyi n’a pas vraiment porté ses fruits. Et pour cela, il aurait réactivé une ancienne piste...
Avec Luis Enrique, le PSG a décidé de recruter moins, mais de recruter mieux. Mais ça ne marche pas toujours. En effet, l’été dernier trois recrues sont arrivée à Paris et pour le moment, aucune ne s’est vraiment imposée, c’est notamment le cas pour Illya Zabarnyi, dont les prestations sont loin des attentes cette saison.
Il y a un problème en défense
L'international ukrainien évolue clairement un cran en dessous de Marquinhos et de Willian Pacho et sa cohabitation avec le gardien russe Matveï Safonov, a plusieurs fois fait parler. On ne peut donc pas dire que pour le moment le défenseur central ait convaincu tout le monde depuis son arrivée. Ainsi, il n’est pas surprenant d’entendre que le PSG veuille recruter un nouveau joueur dans ce secteur de jeu et ces derniers mois les noms de Dayot Upamecano ou alors de Ibrahima Konaté ont plusieurs fois été évoqués.
Nouvelle tentative pour Antonio Silva ?
Les deux internationaux français ne devraient finalement pas débarquer à Paris, ce qui aurait poussé Luis Campos à aller voir ailleurs... et plus précisément au Portugal, son terrain de chasse préféré où il a notamment déniché Vitinha et João Neves. D'après les informations de Média Foot, le boss du recrutement du PSG aurait relancé la piste menant à Antonio Silva, défenseur central de 22 ans qui évolue actuellement à Benfica. Son contrat se termine en juin 2027 et le site spécialisé Transfermarkt l'évalue à près de 28M€ actuellement. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce nom, puisqu'en octobre 2022 sur le10sport.com nous vous parlions déjà de lui comme l'une des grandes priorités parisiennes.