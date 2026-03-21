Mercato - OM : Il a quitté Marseille, ça vire à la catastrophe !

Ces dernières années, l'OM s'est toujours montré très actif en période de mercato. Dans le sens des arrivées comme des départs, de nombreux joueurs sont passés par Marseille. L'été dernier, un défenseur central a été prêté mais rien ne se passe comme prévu et un retour à l'OM se profile.
Auteur d'une saison mitigée, l'OM va sans doute connaître beaucoup de changements cet été concernant son effectif. Le club de la cité phocéenne devrait voir revenir un joueur prêté aux Glasgow Rangers après une saison très compliquée. En effet, Derek Cornelius est absent des terrains depuis de nombreux mois maintenant et sa situation ne s'est pas arrangée.
Une terrible blessure venue gâcher la saison
Recruté à l'OM en 2024, Derek Cornelius avait disputé deux matches de Ligue 1 en tout début de saison avant d'être prêté aux Glasgow Rangers. Depuis, le Canadien de 28 ans a joué 12 matches avec le club écossais avant de subir une blessure aux ischio-jambiers. Absent depuis le mois de novembre, il semblait être sur le chemin du retour ces dernières semaines, alors que son entraîneur laissait entendre qu'un retour était possible.
Derek Cornelius ne s'entraîne plus avec l'équipe première
Le défenseur central revient petit à petit mais il ne s'entraîne plus avec l'équipe première alors qu'il avait réussi à être titulaire avant sa blessure. Une mauvaise nouvelle pour lui dans sa perspective de disputer le Mondial à domicile. « Derek est revenu d'une longue blessure, et est maintenant apte à jouer depuis plusieurs semaines. On sait qu'il s'entraîne avec l'équipe de jeunes des Rangers. J'ai pu lui parler, ainsi qu'à son coach et nous travaillons pour trouver la meilleure des solutions. L'entraîneur des Rangers a une totale confiance dans son groupe actuellement, ce qui signifie que Derek n'a pas eu l'opportunité de regagner sa place dans l'équipe. Il reste cependant concentré pour être prêt si le Canada fait appel à lui, notamment cet été » confirme son sélectionneur Jesse Marsch d'après des propos rapportés par La Provence. Cornelius pourraient ensuite retrouver l'OM puisque les Rangers ne semblent pas disposés à lever son option d'achat de 4M€.