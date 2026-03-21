Mercato - OM : Il a quitté Marseille, ça vire à la catastrophe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, l'OM s'est toujours montré très actif en période de mercato. Dans le sens des arrivées comme des départs, de nombreux joueurs sont passés par Marseille. L'été dernier, un défenseur central a été prêté mais rien ne se passe comme prévu et un retour à l'OM se profile.

Auteur d'une saison mitigée, l'OM va sans doute connaître beaucoup de changements cet été concernant son effectif. Le club de la cité phocéenne devrait voir revenir un joueur prêté aux Glasgow Rangers après une saison très compliquée. En effet, Derek Cornelius est absent des terrains depuis de nombreux mois maintenant et sa situation ne s'est pas arrangée.

Un rappeur à l'OM, un joueur du PSG prêt à lui répondre ? https://t.co/mUrw3lhlOk — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Une terrible blessure venue gâcher la saison Recruté à l'OM en 2024, Derek Cornelius avait disputé deux matches de Ligue 1 en tout début de saison avant d'être prêté aux Glasgow Rangers. Depuis, le Canadien de 28 ans a joué 12 matches avec le club écossais avant de subir une blessure aux ischio-jambiers. Absent depuis le mois de novembre, il semblait être sur le chemin du retour ces dernières semaines, alors que son entraîneur laissait entendre qu'un retour était possible.