OM : Ribéry avec Deschamps, la folle anecdote qui l’a fait «transpirer»

Alexis Brunet

Avant de devenir une légende du Bayern Munich, Franck Ribéry a passé deux saisons du côté de l’OM. L’attaquant avait rejoint le club phocéen en 2005 et l’un de ses anciens entraîneurs a livré une anecdote assez folle sur son arrivée à Marseille, qui mentionne notamment un certain Didier Deschamps, alors coach de l’AS Monaco.

Avec son statut de légende du côté du Bayern Munich, on en oublierait presque que Franck Ribéry a d’abord eu une carrière en France avant de rejoindre l’Allemagne. L’attaquant a été formé à Lille et à Boulogne, puis il est passé par Alès, Brest et enfin l’OM. Il sera resté pendant deux saisons à Marseille, de 2005 à 2007, et y a inscrit pas moins de 18 buts.

«Il va y avoir le feu» : Le pari risqué de l’entraîneur de l’OM qui a fini par payer, «il est devenu un dieu vivant en 90 minutes» https://t.co/8WNGSYv0FL — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Franck, tu ne peux pas me faire ça » Lors de son arrivée à l’OM en 2005, Franck Ribéry a été entraîné par Jean Fernandez durant une saison. Dans les colonnes de Nice-Matin, l’entraîneur français a révélé la petite blague que lui avait faite l’attaquant à l’époque et qui impliquait un certain Didier Deschamps. « En 2005, je signe à l’OM. Ribéry doit me rejoindre. Il me l’a promis. Alors que nous descendons à Marseille avec mon épouse, en voiture, le portable sonne. C’est Franck : « Allô, coach, il y a un souci. J’ai eu Didier Deschamps au téléphone. Il me veut. Monaco est d’accord. Il m’a convaincu. Je vais finalement signer à Monaco ». Je transpirais. Je roulais à 200 à l’heure. La voiture zigzaguait. Je lui dis : « Franck, tu ne peux pas me faire ça. » Je l’entends éclater de rire : « Mais coach, vous m’avez cru ? Je déconne ! »