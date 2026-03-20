Le départ qui le bouleverse à l’OM : «Je l’ai beaucoup aimé»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs saisons, l’OM fait parfois office de club irrégulier, ayant vécu de nombreux départs. Cette saison, l’un d’entre eux aura été très important, et n’a pas manqué de bouleverser un joueur important de l’effectif marseillais, qui a évoqué le sujet ce vendredi.

Toujours engagé dans la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions, l’OM aura connu une nouvelle saison très irrégulière. Rapidement éliminé en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club phocéen a vécu le départ de son coach Roberto De Zerbi, qui n’aura donc même pas terminé deux saisons sur le banc de Marseille.

🔴 « 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧 𝗘𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗡𝗘́ 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗦𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦. 𝗧𝗨 𝗦𝗘𝗡𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗖̧𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗕𝗘𝗔𝗨𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗𝗘 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗔𝗨 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔𝗜𝗥𝗘. » 🤩🩵🤍



Pierre-Emile Højbjerg donne son avis sur Habib Beye. 👀



« 𝗟𝗘… pic.twitter.com/cRucDUeFGS — Vibes Foot (@VibesFoot) March 20, 2026

Hojberg « fier » de son rôle de capitaine Arrivé en succession de l’Italien, Habib Beye a rebattu les cartes à l’OM, en nommant notamment Pierre-Émile Hojberg capitaine. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Danois a évoqué son nouveau rôle. « Je suis très fier d’avoir ce rôle. Après ça ne change pas trop, ce qui est important c’est de faire en sorte de prendre les points. Qui est capitaine, qui n’est pas capitaine, à la fin ce n’est pas ça qui va changer les choses pour moi. On est concentré pour faire en sorte que l’OM finisse le mieux possible. Depuis que je suis arrivé à l’OM, j’ai eu beaucoup d’occasions pour voir des supporters extraordinaires et mon avis ne changera pas. Les supporters sont extraordinaires à Marseille. A nous de montrer la passion qu’ils ont », a ainsi confié le milieu de terrain.