Le départ qui le bouleverse à l’OM : «Je l’ai beaucoup aimé»

Depuis plusieurs saisons, l’OM fait parfois office de club irrégulier, ayant vécu de nombreux départs. Cette saison, l’un d’entre eux aura été très important, et n’a pas manqué de bouleverser un joueur important de l’effectif marseillais, qui a évoqué le sujet ce vendredi.
Toujours engagé dans la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions, l’OM aura connu une nouvelle saison très irrégulière. Rapidement éliminé en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club phocéen a vécu le départ de son coach Roberto De Zerbi, qui n’aura donc même pas terminé deux saisons sur le banc de Marseille.
Hojberg « fier » de son rôle de capitaine
Arrivé en succession de l’Italien, Habib Beye a rebattu les cartes à l’OM, en nommant notamment Pierre-Émile Hojberg capitaine. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Danois a évoqué son nouveau rôle. « Je suis très fier d’avoir ce rôle. Après ça ne change pas trop, ce qui est important c’est de faire en sorte de prendre les points. Qui est capitaine, qui n’est pas capitaine, à la fin ce n’est pas ça qui va changer les choses pour moi. On est concentré pour faire en sorte que l’OM finisse le mieux possible. Depuis que je suis arrivé à l’OM, j’ai eu beaucoup d’occasions pour voir des supporters extraordinaires et mon avis ne changera pas. Les supporters sont extraordinaires à Marseille. A nous de montrer la passion qu’ils ont », a ainsi confié le milieu de terrain.
« C’est vrai que j’ai beaucoup aimé Roberto »
Le joueur de 30 ans n’a pas évité une question d’un journaliste concernant son ancien entraîneur, Roberto De Zerbi, qui avait rapidement bouclé sa signature après être arrivé à l’OM. « Dans le foot, on voit des coaches, on voit des joueurs. C’est vrai que j’ai beaucoup aimé Roberto », a ainsi répondu l’international Danois, visiblement quelque peu déçu du départ de Roberto De Zerbi en février…