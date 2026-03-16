Mercato - OM : Des mensonges dans la presse après son départ, «j'ai toujours voulu rester...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le temps d'une seule et unique saison, l'OM a pu compter sur la présence d'un joueur qui avait fait le bonheur des clubs comme Arsenal et le FC Barcelone avant de venir porter la tunique phocéenne à l'Orange Vélodrome. Leur collaboration s'est arrêtée de manière assez nette, engendrant des rumeurs qu'il a souhaité démentir.

A presque 34 ans, il a retrouvé une seconde jeunesse à l'Olympique de Marseille. Ce fut un coup signé Pablo Longoria, désormais ex-président du club phocéen qui s'occupait énormément du recrutement de l'OM avant que Medhi Benatia ne débarque au sein de l'organigramme à la fin du mois de novelbre 2023. Cet attaquant a fait chavirer plus d'un coeur à l'Orange Vélodrome, mais l'histoire s'est achevée plus vite que prévu.

🗣️ Alexis Sanchez : « J'ai joué avec le meilleur FC Barcelone de l'histoire. J'ai eu le privilège de jouer avec Iniesta, Messi, Xavi, les meilleurs joueurs de cette époque. »pic.twitter.com/8q4yqiR2bR — Barça News (@BarcaNewsFRA) March 15, 2026

«Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu» Au moment de son retour à l'Inter après une saison pleine à l'OM en 2022/2023, Alexis Sanchez s'adressait aux supporters de l'OM par l'intermédiaire de son compte Instagram dans le but de les remercier pour tout l'amour qui lui avait été donné. « Pour Marseille et son équipe, je n’ai que des remerciements vis-à-vis de la direction du club, de son équipe médicale, du personnel et de tout le club. Avec mes partenaires, j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs ».