Mercato - OM : Des mensonges dans la presse après son départ, «j'ai toujours voulu rester...»

Le temps d'une seule et unique saison, l'OM a pu compter sur la présence d'un joueur qui avait fait le bonheur des clubs comme Arsenal et le FC Barcelone avant de venir porter la tunique phocéenne à l'Orange Vélodrome. Leur collaboration s'est arrêtée de manière assez nette, engendrant des rumeurs qu'il a souhaité démentir.
A presque 34 ans, il a retrouvé une seconde jeunesse à l'Olympique de Marseille. Ce fut un coup signé Pablo Longoria, désormais ex-président du club phocéen qui s'occupait énormément du recrutement de l'OM avant que Medhi Benatia ne débarque au sein de l'organigramme à la fin du mois de novelbre 2023. Cet attaquant a fait chavirer plus d'un coeur à l'Orange Vélodrome, mais l'histoire s'est achevée plus vite que prévu.
«Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu»
Au moment de son retour à l'Inter après une saison pleine à l'OM en 2022/2023, Alexis Sanchez s'adressait aux supporters de l'OM par l'intermédiaire de son compte Instagram dans le but de les remercier pour tout l'amour qui lui avait été donné. « Pour Marseille et son équipe, je n’ai que des remerciements vis-à-vis de la direction du club, de son équipe médicale, du personnel et de tout le club. Avec mes partenaires, j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs ».
«C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi»
Néanmoins, les bruits de couloir apparaissant dans la presse concernant l'absence d'un accord avec l'OM afin de prolonger son contrat prenant en considération les besoins du nouvel entraîneur Marcelino comme l'attestait Pablo Longoria à l'époque, étaient éloignés de la vérité d'après Alexis Sanchez. « Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte ».