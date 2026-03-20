Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps : Un changement est attendu !

Alexis Brunet

Les 26 et 29 mars prochains, l’équipe de France disputera deux matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie afin de se préparer pour la Coupe du monde. Didier Deschamps a d’ailleurs dévoilé sa liste jeudi, mais malheureusement un joueur s’est blessé entre-temps. Il ne devrait pas être en mesure de tenir sa place.

Ce week-end, les différents championnats se dérouleront comme prévu, mais après cela il va y avoir une petite pause. En effet, cela sera l’heure de la trêve internationale et l’équipe de France aura notamment deux matchs amicaux à disputer. Les Bleus affronteront d’abord le Brésil le 26 mars à Foxborough dans le Massachusetts, puis la Colombie le 29 mars du côté de Washington.

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Deschamps a dévoilé sa liste Ce jeudi, Didier Deschamps était présent en conférence de presse et il a dévoilé sa liste pour les deux matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie. Le sélectionneur a notamment décidé de faire appel à Lucas Chevalier, qui ne joue pourtant plus depuis un moment avec le PSG. Blessé dernièrement, le capitaine français Kylian Mbappé est lui aussi présent, tout comme Maghnes Akliouche ou bien Rayan Cherki.