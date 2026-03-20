«Quel mépris», Daniel Riolo réagit à une annonce de Deschamps

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour les deux matchs amicaux qui attendent l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale, contre le Brésil et la Colombie. Une annonce à laquelle a réagi Daniel Riolo, notamment en ce qui concerne certains choix du sélectionneur des Bleus.
Dernière répétition avant la Coupe du monde 2026. Les 26 et 29 mars, l’équipe de France sera opposée au Brésil et la Colombie, à Boston et à Washington, pour ce qui sera la dernière trêve internationale avant le début du Mondial. Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs jeudi, dans laquelle on ne retrouve aucun joueur du RC Lens, ni Florian Thauvin, ni Matthieu Udol.
Deschamps s’explique sur le cas Udol
En conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France a justifié l’absence du latéral gauche des Sang et Or : « Matthieu Udol, évidemment on le suit, après je vous laisse libre de faire vos débats, les pour, les contre à l'image de son équipe à Lens qui fait une très bonne saison. Il en fait partie aussi. Ce n'est pas une question d'âge, même s'il n'est pas jeune. Il fait partie des joueurs à ce poste. Le fait qu'il joue en France et à Lens, pour beaucoup d'entre vous ça a un impact plus important. Je pense que vous regardez moins les matchs à l'étranger où il y a aussi d'autres arrières gauches que vous avez moins sous les yeux. À partir du moment où il y a Lucas Digne et Theo Hernandez qui ont l'habitude d'être là, même si leur niveau de performances d'un rassemblement à l'autre peut évoluer, ce sont deux joueurs qui ont le niveau international et qui sont habitués d'être avec l'équipe de France. »
« Deschamps a mis la Ligue 1 dans le caniveau »
« Dans la conférence de presse de Deschamps, il y a beaucoup d’éléments à décrypter, de phrases à analyser qui malheureusement ont trouvé un écho ce soir. Vous avez fait le lien quand même ? La phrase quand on lui pose la question sur Udol, Deschamps a mis la Ligue 1 dans le caniveau. Quand tu l’écoutes, tu te dis quel mépris, quel mépris monsieur Deschamps vous avez pour le football français, on n'en a pas besoin de ce mépris-là, lui devrait défendre le football français », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Mais l’éditorialiste a ensuite vu les résultats des clubs français en Coupe d’Europe, alors que l’OL et le LOSC ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi : « Et puis arrive la soirée et tu te dis oui malheureusement la Ligue 1 ça ne vaut pas grand-chose. Donc il ne prend pas les joueurs de Ligue 1. Et tu es obligé de fermer ta gueule. »