«Quel mépris», Daniel Riolo réagit à une annonce de Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour les deux matchs amicaux qui attendent l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale, contre le Brésil et la Colombie. Une annonce à laquelle a réagi Daniel Riolo, notamment en ce qui concerne certains choix du sélectionneur des Bleus.

Dernière répétition avant la Coupe du monde 2026. Les 26 et 29 mars, l’équipe de France sera opposée au Brésil et la Colombie, à Boston et à Washington, pour ce qui sera la dernière trêve internationale avant le début du Mondial. Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs jeudi, dans laquelle on ne retrouve aucun joueur du RC Lens, ni Florian Thauvin, ni Matthieu Udol.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Deschamps s’explique sur le cas Udol En conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France a justifié l’absence du latéral gauche des Sang et Or : « Matthieu Udol, évidemment on le suit, après je vous laisse libre de faire vos débats, les pour, les contre à l'image de son équipe à Lens qui fait une très bonne saison. Il en fait partie aussi. Ce n'est pas une question d'âge, même s'il n'est pas jeune. Il fait partie des joueurs à ce poste. Le fait qu'il joue en France et à Lens, pour beaucoup d'entre vous ça a un impact plus important. Je pense que vous regardez moins les matchs à l'étranger où il y a aussi d'autres arrières gauches que vous avez moins sous les yeux. À partir du moment où il y a Lucas Digne et Theo Hernandez qui ont l'habitude d'être là, même si leur niveau de performances d'un rassemblement à l'autre peut évoluer, ce sont deux joueurs qui ont le niveau international et qui sont habitués d'être avec l'équipe de France. »