Zinedine Zidane arrive : Un crack «ne va pas réfléchir deux fois» et choisir l’équipe de France ?

Pierrick Levallet

L’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France touche à sa fin. Le sélectionneur va quitter le banc des Bleus après la Coupe du monde 2026, et tout indique que c’est Zinédine Zidane qui prendra sa place. Le Ballon d’Or 1998 pourrait d’ailleurs convaincre un crack de choisir la sélection tricolore plutôt qu’une autre équipe.

Didier Deschamps en équipe de France, c’est bientôt terminé. Le sélectionneur des Bleus a indiqué qu’il allait quitter son poste après la Coupe du monde 2026. Et tout indique que c’est Zinédine Zidane qui prendra les rênes de la sélection. Le Ballon d’Or 1998 pourrait d’ailleurs convaincre un crack de choisir l’équipe de France plutôt qu’une autre sélection.

Equipe de France - «Il hésite» : Avant son départ, Deschamps prépare une surprise pour Zidane ? https://t.co/FmMI1ijJSZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«La décision appartient au joueur» « Une question. Par exemple, si Zidane, imaginons que ce soit lui le futur sélectionneur, quand il va rebattre les cartes et qu’il aura besoin de revoir d’autres joueurs, est-ce qu’il ne peut pas se dire je vais prendre Bouaddi assez vite ? Je ne veux pas dire le bloquer parce que ce n’est pas ça » s’est interrogé Grégory Ascher dans L’Equipe de Greg. « La décision appartient au joueur. S'il sent qu’il a une opportunité d’être en équipe de France, je pense qu’il ne va pas peut-être pas réfléchir deux fois. Surtout en plus si c’est Zinedine Zidane qui arrive comme sélectionneur. Après, rien ne l’empêche d’aller avec le Maroc. La décision appartient au joueur » a alors répondu Jean Resseguié.