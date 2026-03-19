Equipe de France : Deschamps l’a snobé, un international n'a pas dit son dernier mot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, Didier Deschamps a donné sa liste des 26 joueurs appelés pour jouer avec l’équipe de France lors des prochains matchs face au Brésil et la Colombie. A quelques mois de la Coupe du monde, ça en dit forcément long sur les plans du sélectionneur. Mais alors que les places sont chères, il y a bien évidemment eu des déçus. Un international absent pour le prochain rassemblement ne compte toutefois pas baisser les bras.

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde et bien évidemment, tout le monde voudra faire partie de la liste de Didier Deschamps pour disputer cette compétition. Le fait est qu’il n’y aura pas de la place pour tous et les places seront limités. Si certains semblent déjà assurés d’y être, c’est encore incertain pour d’autres. Pour gagner des points, ils pourront alors se montrer à l’occasion du prochain rassemblement des Bleus lors des matchs face au Brésil et à la Colombie. Une liste dont Jonathan Clauss est toutefois absent, mais le latéral de l’OGC Nice refuse d’abdiquer.

Équipe de France - «C’est la dernière fois» : Didier Deschamps fait (déjà) des adieux https://t.co/9VQqK5iMxb — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« J'y croirai jusqu'à la dernière liste » Même si le Niçois ne sera pas de la partie lors des prochains matchs de l'équipe de France, il continue de croire en ses chances de participer à la prochaine Coupe du monde. Dans des propos rapportés par L’Equipe, Jonathan Clauss a ainsi confié : « J’y crois toujours ? Oui, bien sûr, il faut toujours y croire. J'y croirai jusqu'à la dernière liste. Ce n'est pas grave, à moi de continuer ce que je fais ces derniers temps et pousser encore un peu plus. Et puis, on espérera pour cet été ».