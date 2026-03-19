Didier Deschamps sur TF1 : Il donne rendez-vous à une date gardée secrète jusque-là

Présent en conférence de presse pour dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde, Didier Deschamps en a profité pour faire une annonce importante en donnant rendez-vous sur TF1 pour une date très importante.
Ce jeudi, Didier Deschamps était présent devant les médias afin de divulguer son avant-dernière liste en tant que sélectionneur de l'équipe de France, mais surtout, la dernière avant la Coupe du monde. 26 joueurs ont donc été sélectionnés pour affronter le Brésil et la Colombie, ce qui donne un indice pour le groupe qui sera retenu pour le Mondial. D'ailleurs, Didier Deschamps a dévoilé la date à laquelle il donnera sa liste, et ce sera sur TF1.
Deschamps annonce la date de la liste pour la Coupe du monde
« L'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir 3 options à chaque poste. Si j'estime, avec mon staff, qu'on peut y arriver avec 23, 24, 25 ou 26 joueurs... Je reste ouvert et dans la réflexion. Je n'ai pas tous les éléments. La liste pour le Mondial sera le 13 mai au soir sur TF1. Quand on en prend 23, il y en a toujours qui ne jouent pas. Avec 26, ça ne devrait pas diminuer. Je ne vais pas faire des séances à 12 contre 12. Il y a plein d'éléments qui entrent en compte. Même si ce sont tous de bons gars, il y a le critère humain, c'est un élément important pour mes décisions », a-t-il confié en conférence de presse.
«La liste pour le Mondial sera le 13 mai au soir sur TF1»
Une liste très attendue puisqu'il s'agira de la dernière de Didier Deschamps, et la plupart des joueurs convoqués ce jeudi pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde, sera là le 13 juin : « On a toujours des réponses à chaque rassemblement, même si on a déjà des enseignements sur les joueurs. Sportivement, cette tournée n'est pas idéale. On joue jeudi et dimanche, avec des joueurs qui viennent de jouer la C1. Il y a des matchs importants ce week-end, et après le rassemblement. On a ces deux matchs, les séances d'entraînement seront réduites. On va faire en sorte d'aller à l'essentiel. Le Brésil et la Colombie nous donneront des réponses supplémentaires. Statistiquement, dans cette liste, il y en aura beaucoup au mois de mai même s'il ne faut pas faire trop de conclusions hâtives. En deux mois, il peut se passer beaucoup de choses. Pas négatives j'espère ».