Didier Deschamps sur TF1 : Il donne rendez-vous à une date gardée secrète jusque-là

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde, Didier Deschamps en a profité pour faire une annonce importante en donnant rendez-vous sur TF1 pour une date très importante.

Ce jeudi, Didier Deschamps était présent devant les médias afin de divulguer son avant-dernière liste en tant que sélectionneur de l'équipe de France, mais surtout, la dernière avant la Coupe du monde. 26 joueurs ont donc été sélectionnés pour affronter le Brésil et la Colombie, ce qui donne un indice pour le groupe qui sera retenu pour le Mondial. D'ailleurs, Didier Deschamps a dévoilé la date à laquelle il donnera sa liste, et ce sera sur TF1.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Deschamps annonce la date de la liste pour la Coupe du monde « L'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir 3 options à chaque poste. Si j'estime, avec mon staff, qu'on peut y arriver avec 23, 24, 25 ou 26 joueurs... Je reste ouvert et dans la réflexion. Je n'ai pas tous les éléments. La liste pour le Mondial sera le 13 mai au soir sur TF1. Quand on en prend 23, il y en a toujours qui ne jouent pas. Avec 26, ça ne devrait pas diminuer. Je ne vais pas faire des séances à 12 contre 12. Il y a plein d'éléments qui entrent en compte. Même si ce sont tous de bons gars, il y a le critère humain, c'est un élément important pour mes décisions », a-t-il confié en conférence de presse.