Zidane en équipe de France : Le cadeau «magnifique» qu’il avait offert à un coéquipier

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme l'une des grandes légendes de l'équipe de France pour les performances sportives accomplies sous le maillot tricolore, Zinedine Zidane a également marqué les esprits sur le plan humain. Et l'un de ses coéquipiers au début des années 2000 en sélection se remémore notamment le cadeau spécial que Zidane lui avait fait.

Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000 sous le maillot de l'équipe de France, Zinedine Zidane a marqué toute une génération avec les Bleus jusqu'à son départ à la retraite, en 2006. Et alors qu'il est pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de la sélection à partir de l'été prochain, Zidane semble avoir également laissé un grand souvenir sur le plan humain à certains de ses ex-coéquipiers en équipe de France, comme par exemple Philippe Mexès.

Zinedine Zidane : Pierre Ménès ne l’aime pas et explique pourquoi https://t.co/qDfmTdEjJ0 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Il avait tout, le talent, le charisme et la gentillesse » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en mai 2022, l'ancien défenseur central de l'AJ Auxerre a désigné Zinedine Zidane comme étant le joueur le plus fort avec lequel il ait évolué de sa carrière : « Il avait tout, le talent, le charisme et la gentillesse. Sur le terrain, c'était la facilité, une aisance hors du commun avec le ballon. Ses prises de balle et ses contrôles étaient majestueux. Même si ta passe n'était pas terrible, il arrivait à te bonifier le ballon. Il a facilité mon intégration quand je suis arrivé chez les Bleus. Il m'a pris sous son aile en me mettant à l'aise, en me protégeant », confie Mexès, avant de lâcher une drôle d'anecdote sur un cadeau que lui avait fait Zidane en équipe de France.