Quand le PSG a recruté un «beau gosse», la réaction de son coéquipier est lunaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire, le PSG a signé des vedettes. En plein cœur des années 1990, le club parisien va connaître sa première période dorée avec plein de joueurs marquants et attachants au sein de son effectif. L’un d’entre eux, considéré comme un « beau gosse », a surpris certains de ses coéquipiers après être entré dans le vestiaire la première fois. Explications.

Dans les années 1990, le PSG, alors sous la présidence de Canal +, a signé une poignée de joueurs talentueux qui au cours de la décennie, marqueront l’histoire du club. Interrogé par l’Equipe il y a quelques années, le Brésilien Valdo a fait part de ses souvenirs, notamment lors de la signature de David Ginola.

Quel est ton but préféré ? 🤔💬



1⃣ David Ginola 🇫🇷

2⃣ Valdo 🇧🇷

3⃣ Antoine Kombouaré 🇫🇷

4⃣ George Weah 🇱🇷



💫 #RaceToTheStars pic.twitter.com/Eu8nszEukX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 13, 2018

« Ma première réflexion a été de dire : il fait du cinéma ou quoi ? » « Ah oui, le beau gosse, Ginola. (Il explose de rire.) Quand il est entré dans le vestiaire pour la première fois, j'ai aussitôt demandé à mes partenaires qui était ce mec-là. Il était habillé tout en noir. C'était le beau gosse avec ses longs cheveux, son élégance... Ma première réflexion a été de dire : il fait du cinéma ou quoi ? Dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de joueurs, mais pour moi, le beau gosse, il fait partie des plus grands », a ainsi confié Valdo, qui a également évoqué l’arrivée de son compatriote Rai au PSG quelques mois plus tard.