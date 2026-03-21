Il refuse d’aider le PSG, «mais ça va pas ou quoi ?»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG a une fin de saison assez chargée. En plus de la défense de son titre acquis sur le toit de l'Europe l'an dernier, le club n'a pas encore validé son sacre en Ligue 1 puisque le RC Lens continue de se montrer menaçant. Le PSG pourrait faire des choix mais certains ne comprennent pas...

Après sa belle victoire contre Chelsea, le PSG continue l'aventure en Ligue des champions et défiera Liverpool. C'est un nouveau rendez-vous très attendu où il faudra se montrer prêt. Ces derniers mois, le club de la capitale a connu des difficultés avec de nombreuses blessures dans son effectif et certains imaginent voir le PSG mettre un peu moins d'intensité en Ligue 1 pour se préserver. Une solution qui semble ne pas ravir tout le monde.

La nouvelle décision qui va faire polémique ? Le PSG est en plein doute… https://t.co/nRh0UVRWTz — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Mais ça va pas ou quoi ?! » Après sa victoire vendredi soir face à Angers, le RC Lens a repris provisoirement la tête de la Ligue 1 avant le match du PSG face à Nice, qui compte en plus un autre match de retard. « Si je suis président de club, je mets dans la balance ‘si le PSG remporte la Ligue des champions, qu’est-ce que ça rapporte aux clubs de Ligue 1’, et là je fais le calcul par rapport au fait de jouer le match et de gagner le Championnat, mais si je suis manager, sportif, entraîneur ou supporter, mais ça va pas ou quoi ?! On est dans la course au titre, c’est le match qui va peut-être décider du titre, et tu dis ‘non les gars, reposez-vous’. Tu sais très bien que lorsqu’il y a un écart de niveau dans une équipe, plus il y a des circonstances défavorables pour celui qui est plus fort, plus ça t’avantage toi » déclare Jérôme Pineau dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.