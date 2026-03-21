Une décision est prise au Real Madrid, et ça ne va pas plaire à cette star du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, la question de la binationalité dans le football a été au cœur de l’actualité. De nombreux cas ont été évoqués, subissant parfois un lot de critiques. Dernièrement, un prodige du Real Madrid se retrouve face à un choix crucial, dans lequel ce dernier pourrait rejoindre une vedette du PSG. Explications.

La binationalité fait débat dans le monde du football. Au cours des dernières années, de plus en plus de jeunes sont amenés à rapidement devoir trancher concernant la nation qu’ils souhaitent représenter. Du côté du Maroc fièrement représenté par le capitaine et star du PSG Achraf Hakimi, un nouveau crack du Real Madrid pourrait débarquer.

🇪🇸🇲🇦 𝗧𝗛𝗜𝗔𝗚𝗢 𝗣𝗜𝗧𝗔𝗥𝗖𝗛 réagit à sa convocation avec l’Espagne sur Instagram :



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Tiago Pitarch entre le Maroc et l’Espagne Depuis plusieurs semaines, le jeune Tiago Pitarch fait office de révélation du côté du Real Madrid. Numéro 45 dans le dos, le jeune milieu de terrain né en 2007 a obtenu la confiance d’Alvaro Arbeloa, lui qui a déjà disputé 7 rencontres avec l’équipe première. Pétri de talent et faisant partie de la désormais célèbre génération 2007 espagnole aux côtés de Pau Cubarsi, Lamine Yamal, ou encore Marc Bernal, le natif de Fuenlabrada dispose de la possibilité de représenter le Maroc au niveau international. Son grand-père maternel étant Marocain, Thiago Pitarch fait désormais face à ce choix cornélien.