Une décision est prise au Real Madrid, et ça ne va pas plaire à cette star du PSG !

Au cours des dernières années, la question de la binationalité dans le football a été au cœur de l’actualité. De nombreux cas ont été évoqués, subissant parfois un lot de critiques. Dernièrement, un prodige du Real Madrid se retrouve face à un choix crucial, dans lequel ce dernier pourrait rejoindre une vedette du PSG. Explications.
La binationalité fait débat dans le monde du football. Au cours des dernières années, de plus en plus de jeunes sont amenés à rapidement devoir trancher concernant la nation qu’ils souhaitent représenter. Du côté du Maroc fièrement représenté par le capitaine et star du PSG Achraf Hakimi, un nouveau crack du Real Madrid pourrait débarquer.
Tiago Pitarch entre le Maroc et l’Espagne
Depuis plusieurs semaines, le jeune Tiago Pitarch fait office de révélation du côté du Real Madrid. Numéro 45 dans le dos, le jeune milieu de terrain né en 2007 a obtenu la confiance d’Alvaro Arbeloa, lui qui a déjà disputé 7 rencontres avec l’équipe première. Pétri de talent et faisant partie de la désormais célèbre génération 2007 espagnole aux côtés de Pau Cubarsi, Lamine Yamal, ou encore Marc Bernal, le natif de Fuenlabrada dispose de la possibilité de représenter le Maroc au niveau international. Son grand-père maternel étant Marocain, Thiago Pitarch fait désormais face à ce choix cornélien.
« Thiago souhaite jouer pour l’Espagne »
Mais comme l’a affirmé le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente en conférence de presse, Pitarch ne devrait pas rejoindre Achraf Hakimi et le Maroc, et aurait déjà manifesté son envie de représenter la « Roja ». « C’est un cas similaire à celui de Mosquera (qui possède la double nationalité colombienne et espagnole, ndlr). La bonne nouvelle, c’est que Thiago souhaite jouer pour l’Espagne. Il est très attaché à l’équipe nationale, comme pour d’autres joueurs, et ça nous fait très plaisir. Nous respectons pleinement quiconque en décide autrement et préfère jouer pour un autre pays, et nous lui souhaiterons le meilleur, mais je suis très heureux que Thiago ait choisi de porter notre maillot », a ainsi confié Luis de la Fuente.