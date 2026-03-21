Kylian Mbappé : Le jour où même Zidane n'a rien pu faire...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En grandissant, Kylian Mbappé a idôlatré Zinedine Zidane et avait également dit à sa mère pendant son essai au Real Madrid en 2012 qu'il ne laverait plus son manteau parce que Zizou l'avait touché. C'est dire l'impact de la parole que peut avoir Zidane chez le capitaine de l'équipe de France. Néanmoins, tout Zinedine Zidane qu'il est, il a échoué comme beaucoup avant lui. Explications.

Le 16 juillet 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire de Kylian Mbappé. Devant un Santiago Bernabeu plein à craquer, le champion du monde tricolore, âgé de 25 ans et à quelques semaines de son 26ème anniversaire saluait les socios merengue euphoriques aux côtés de ses parents, du président Florentino Pérez ainsi qu'un invité de marque : l'une des idoles de jeunesse de Kylian Mbappé qui s'est hissée au rang de légende du Real Madrid, à savoir Zinedine Zidane.

🗣️ Deschamps: "Kylian Mbappé quería estar con nosotros." pic.twitter.com/CFL5ZiCKUM — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 19, 2026

Mbappé avait le choix entre le PSG et le Real Madrid Le patron du Real Madrid qu'est Florentino Pérez rêvait de compter Kylian Mbappé dans l'institution merengue depuis des années. Le jeune talent formé à l'AS Monaco avait fait des tests en décembre 2012 à l'académie de la Casa Blanca. Déjà à l'époque, le club espagnol avait pour objectif de l'incorporer dans ses rangs. Néanmoins, le clan Mbappé avait pris la décision de poursuivre sa formation dans l'hexagone, à l'INF Clairefontaine puis sur Le Rocher. En 2017, après une saison à s'être révélé aux yeux de l'Europe avec une épopée jusqu'en demi-finales de Ligue des champions, Kylian Mbappé a eu un bon nombre de prétendants à ses pieds dont le Real Madrid et le PSG.